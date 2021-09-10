У Великобританії на полі для гольфу виявили труну бронзового століття

За словами археологів, труна з дуба належала високопоставленій людині, яку поховали разом із символом його влади.

Стародавню труну виявили в гольф-клубі Tetney поблизу міста Грімсбі при реконструкції ставка на полі для гольфу. Її вік становить 4000 років, довжина — близько 3 м, а ширина 1 м. Усередині нього знаходяться рештки людини, яку поховали разом із сокирою, пише The Guardian.

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Археологи встановили, що труну розміром із телефонну будку було зроблено з видовбаного стовбура дуба. Тіло було опущено в цю труну на підстилку з гілок, а над могилою звели насипний курган, так у бронзовому столітті ховали лише людей з високим соціальним статусом.

Експерти відзначають, що перехід від міді до бронзи стався близько 3300 року до н.е. Це поклало кінець кам'яному віку, доісторичному періоду, в якому переважало використання кам'яних знарядь і зброї.

[ + – ] Сокира — досить рідкісна знахідка. Її дерев'яна рукоять збереглася так само добре, як і кам'яна головка.

"Труна була виявлена у графстві Лінкольншир у ставку на полі для гольфу. Потрібні були чималі зусилля, щоб запобігти її швидкому руйнуванню. На щастя, тоді я і група моїх співробітників разом зі студентами з кафедри археології працювали на сусідніх науково-дослідних розкопках. Це був приголомшливий досвід для наших студентів, які змогли побачити, чого можна досягти в найкоротші терміни, і я дуже радий, що ми змогли допомогти", — розповів доктор Г'ю Вілмотт з Шеффілдського університету.

Сокира, знайдена в похованні, досить рідкісна знахідка. Її дерев'яна рукоять збереглася так само добре, як і кам'яна головка. Це всього лише один із 12 відомих екземплярів, знайдених у Великобританії, і, на думку археологів, вона була скоріше символом влади, ніж інструментом для практичного застосування.

Сама труна — одна з приблизно 65, виявлених у Великобританії. Після року зберігання в охолоджуваному сховищі її перевезли до фонду York Archaeological Trust, де триває робота з "консервації" знайденої труни.

Як зазначив Єн Пантер, глава відділу охорони York Archaeological Trust, вчені сподіваються законсервувати сокиру протягом 12 місяців, а ось на підготовку труни піде більше часу з-за її розміри. На обробку труни може знадобитися не менше 2 років. По завершенню робіт труну передадуть у Collection Museum.

"Збереження сокири й рукоятки, а також самої труни вражає уяву, і ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися історією знахідки і результатами наукового аналізу з відвідувачами музею", — додала Ліндсі Коурі, виконавча радниця з культури в раді графства Лінкольншир.

Роботи з консервації труни проводять для того, щоб запобігти руйнуванню експоната під впливом навколишнього середовища.