Межзвездные памятники. Ученые рассказали, как искать инопланетные цивилизации

Профессор Гарвардского университета считает, что любая развитая цивилизация может увековечить свое наследие в космосе.

Физик-теоретик, профессор естественных наук Гарвардского университета Ави Леб считает, что древние инопланетные цивилизации могли создавать межзвездные "памятники", чтобы сохранить свое наследие. Они все еще могут блуждать по Млечному Пути. Об этом сообщает Scientific American.

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По словам ученого, конечность человеческого существования заставляет людей строить памятники, которые их переживут. Конечно, подобную роль играет ДНК, которая живет в наших детях и внуках. Но зачастую люди хотят оставить след, выходящий за рамки генетического кода.

В Библии говорится, что каждый "вернется в землю". Единственный, кому этого удалось избежать – первооткрыватель Плутона Клайд Томбо, чей прах покидает Солнечную систему на борту корабля New Horizons. Но прах – это всего лишь сгоревшая ДНК без полезной информации.

"Для NASA было бы гораздо более научным шагом отправить электронную запись его генома или замороженные стволовые клетки", – говорит Леб.

Останки большинства людей не покинут планету, поэтому открытым остается вопрос: какой след мы можем оставить после себя. Пещерные люди рисовали наскальные рисунки. Императоры, короли и другие влиятельные люди оставили после себя статуи и портреты. Архитекторы увековечили себя в собственных строениях. Но лучшие памятники далеко не физические: они духовны по своей природе. Например, музыка, литература, научные открытия. Эти плоды человеческого интеллекта живут в мире идей, а не в реальном пространстве. Идея может существовать вечно, пока есть хоть один человек, который о ней знает, отмечает Леб.

"Тем не менее, все это исчезнет, когда через миллиарды лет Солнце в своей предсмертной агонии уничтожит Землю. Есть ли надежда, что хоть один из существующих памятников переживет такой апокалипсис? Лучшим решением было бы отправиться вслед за прахом Томбо во внеземное пространство", – считает физик-теоретик.

Леб говорит, что самыми долгоживущими памятниками человеческой цивилизации могут быть технологически реликвии. Это могут быть спутники, оснащенные искусственным интеллектом.

"Представьте себе компактный спутник CubeSat, оснащенный ИИ и трехмерной печатью, который несет свет человеческих идей сквозь Млечный Путь", – подчеркивает Леб.

Он говорит, что каждый из нас мог бы обучить ИИ, который в результате отражал бы наш собственный смысл жизни и цели.

"Вместо того, чтобы разрисовывать стену пещеры, которая рухнет через миллиарды лет, мы можем обучать свой собственный ИИ, который будет жить миллиарды лет в космосе, так если бы он был нашим технологическим аватаром", – рассказывает ученый.

Такие аватары могли бы пережить Солнце, продолжая путешествие по космосу, копируя поврежденные части или делая запасные копии себя.

Если люди пришли к такой мысли, то скорее всего, инопланетные цивилизации также задумывались о чем-то подобном, подчеркивает Леб.

"Мы должны начать поиски межзвездных памятников, принадлежащих тем, кто был до нас в космосе. До сих пор телескопы были недостаточно чувствительными, чтобы обнаружить солнечный свет, отраженный от спутников размером с CubeSat.

Но ситуацию может изменить запуск обсерватории Веры Рубин и предстоящий проект Legacy Survey of Space and Time (LSST).

"Также проект Galileo (по поиску внеземных технологических артефактов) потенциально может обнаружить внеземные памятники, когда они будут проходить вблизи Земли. Автономные аватары могли быть посланы инопланетными существами много миллиардов лет назад. Обнаружение на борту этих аппаратов генетических данных, содержащих больше информации, чем прах Томбо, стало бы революционным открытием", – подытожил ученый.