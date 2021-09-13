Міжзоряні пам'ятники. Учені розповіли, як шукати інопланетні цивілізації

Професор Гарвардського університету вважає, що будь-яка розвинена цивілізація може увічнити свою спадщину в космосі.

Фізик-теоретик, професор природничих наук Гарвардського університету Аві Леб вважає, що стародавні інопланетні цивілізації могли створювати міжзоряні "пам'ятники", щоб зберегти свою спадщину. Вони все ще можуть блукати по Чумацькому Шляху. Про це повідомляє Scientific American.

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За словами вченого, кінцівка людського існування змушує людей будувати пам'ятники, які їх переживуть. Звичайно, подібну роль відіграє ДНК, яка живе в наших дітях та онуках. Але найчастіше люди хочуть залишити слід, що виходить за рамки генетичного коду.

У Біблії говориться, що кожен "повернеться в землю". Єдиний, кому цього вдалося уникнути — першовідкривач Плутона Клайд Томбо, чий прах залишає Сонячну систему на борту корабля New Horizons. Але прах — це всього лише згоріла ДНК без корисної інформації.

"Для NASA було б набагато більше науковим кроком відправити електронний запис його геному або заморожені стовбурові клітини", — говорить Леб.

Останки більшості людей не покинуть планету, тому відкритим залишається питання: який слід ми можемо залишити після себе. Печерні люди малювали наскельні малюнки. Імператори, королі та інші впливові люди залишили після себе статуї і портрети. Архітектори увічнили себе у власних будівлях. Але кращі пам'ятники далеко не фізичні: вони духовні за своєю природою. Наприклад, музика, література, наукові відкриття. Ці плоди людського інтелекту живуть у світі ідей, а не в реальному просторі. Ідея може існувати вічно, поки є хоч одна людина, яка про неї знає, зазначає Леб.

"Тим не менш, усе це зникне, коли через мільярди років Сонце у своїй передсмертній агонії знищить Землю. Чи є надія, що хоч один з пам'ятників переживе такий апокаліпсис? Кращим рішенням було б відправитися слідом за прахом Томбо в позаземний простір", — вважає фізик-теоретик.

Леб каже, що найбільш довгоживучими пам'ятниками людської цивілізації можуть бути технологічні реліквії. Це можуть бути супутники, оснащені штучним інтелектом.

"Уявіть собі компактний супутник CubeSat, оснащений ШІ і тривимірною печаткою, який несе світло людських ідей крізь Чумацький Шлях", — підкреслює Леб.

Він каже, що кожен з нас міг би навчити ШІ, який у результаті відбивав би наш власний сенс життя і цілі.

"Замість того, щоб розмальовувати стіну печери, яка впаде через мільярди років, ми можемо навчати свій власний ШІ, який буде жити мільярди років у космосі, так якби він був нашим технологічним аватаром", — розповідає вчений.

Такі аватари могли б пережити Сонце, продовжуючи подорож по космосу, копіюючи пошкоджені частини або роблячи резервні копії себе.

Якщо люди дійшли до такої думки, то швидше за все, інопланетні цивілізації також замислювалися про щось подібне, підкреслює Леб.

"Ми повинні почати пошуки міжзоряних пам'ятників, що належать тим, хто був до нас у космосі. Досі телескопи були недостатньо чутливими, щоб виявити сонячне світло, відбите від супутників розміром з CubeSat.

Але ситуацію може змінити запуск обсерваторії Вери Рубін і майбутній проект Legacy Survey of Space and Time (LSST).

"Також проект Galileo (з пошуку позаземних технологічних артефактів) потенційно може виявити позаземні пам'ятники, коли вони будуть проходити поблизу Землі. Автономні аватари могли бути послані інопланетними істотами багато мільярдів років тому. Виявлення на борту цих апаратів генетичних даних, що містять більше інформації, ніж прах Томбо, стало б революційним відкриттям", — підсумував учений.