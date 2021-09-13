Майя никуда не исчезли. Ученые опровергают глобальный крах древней цивилизации

Исследователи говорят, что пришла в упадок политическая система, а не общество майя.

Майя жили в Центральной Америке и на полуострове Юкатан с 1800 года до нашей эры. Согласно многим исследованиям, цивилизация майя пришла в упадок между 800 и 1000 годами нашей эры. Но хотя термин "упадок" ассоциируется с руинами, заросшими лесами, и древней цивилизацией, города которой были заброшены, реальность намного сложнее, пишет Livescience

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Ученые говорят, что пришла в упадок политическая система майя, а не их общество.

"Более 7 миллионов майя, живущих сегодня в Центральной Америке и за ее пределами, подтверждают этот факт", — говорит Лиза Лусеро из Университета штата Иллинойс в Урбана-Шампейн.

У древних майя не было единого лидера, и они не были объединены в единое государство. Цивилизация майя состояла из множества небольших государств, каждое из которых располагалось вокруг центрального города. Хотя у майя были общие культурные и религиозные особенности, у каждого государства был свой лидер.

Ученые считают, что в период с 800 до 1000 года некоторые города-государства приходили в упадок, а другие наоборот процветали. Поэтому говорить об общем упадке цивилизации нельзя.

"Территория проживания майя была большой, они имели разное государственное устройство и говорили на разных языках, поэтому нельзя применить термин упадок ко всем подряд", — говорит Мэрилин Массон, из Университета Олбани.

Когда город Чичен-Ица ​​пришел в упадок, в основном из-за продолжительной засухи в 11 веке, другой город на полуострове Юкатан, Маяпан, начал процветать.

"Многое из того, что мы знаем о ранней религии майя, получено из книг, написанных в Майяпане, а также от потомков майя, которые встретили и пережили европейскую колонизацию", — говорит Массон.

Государства майя продолжали существовать даже после того, как регион опустошили войны и болезни, связанные с приходом европейцев в Центральную Америку.

"Мы всегда должны помнить, что последнее государство майя, Нойпетен, пало только в 1697 году", — говорит Гай Миддлтон из Университета Ньюкасла в Великобритании.

Фото: wikipedia

Политика и экология

В упадке городов майя обычно обвиняют сочетание политических и экологических проблем.

По словам Лусеро, анализ образований в пещерах, таких как сталактиты и сталагмиты, показывает, что между 800 и 930 годами в южной части Мезоамерики было несколько серьезных многолетних засух. В результате пострадало сельское хозяйство, торговля и это вызвало массовые беспорядки среди подданных, которые перестали верить своим лидерам. А те в свою очередь пытались недовольных усмирить с помощью силы.

Однако упадок в одном регионе был временем расцвета в другом. Регион Кочуа на полуострове Юкатан процветал с 800 по 930 годы, но потом также пришел в упадок. Почему это произошло ученые пока не знают. Исчезновение одного государства и расцвет другого продолжались и во время европейской колонизации, говорят ученые.

После того, как последнее государство майя было завоевано испанцами в 1697 году, народ майя продолжал жить на этой территории, подвергаясь дискриминации и иногда поднимая восстания против Испании и правительств, пришедших к власти после окончания испанского колониального правления в 1821 году.

"Важно понимать, что, хотя древние города и государства майя пришли в упадок, а их культура трансформировалась, сами майя не исчезли", — говорит Миддлтон.

Другие теории

Сейчас все еще существует более 80 теорий краха классической цивилизации майя. Среди них есть те, которые главной причиной упадка называют войну, разрушение торговых связей из-за упадка главных торговых городов, а также распространение инфекционных заболеваний, которые в тропиках не редкость. Но сейчас большинство ученых склоняются больше к фактору засухи, который оказал наибольшее негативное влияние на государства майя.

Цивилизация майя

Цивилизация майя известна своей письменностью — самой сложной и высокоразвитой системой письма в доколумбовой Америке, а также своим искусством, архитектурой, математикой, календарем и астрономической системой. Цивилизация майя развивалась на территории, которая сегодня включает юго-восток Мексики, всю Гватемалу и Белиз, а также западные части Гондураса и Сальвадора. "Майя" — это современный термин, используемый для обозначения различных народов, населявших эту территорию. Они не называли себя "майя" и не имели чувства общей идентичности или политического единства. Сегодня их потомки насчитывают более 7 миллионов человек, говорят на более чем 28 сохранившихся языках майя и проживают почти в том же районе, что и их предки.