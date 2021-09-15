Отток крови ни при чем. Ученые рассказали, почему у людей затекают ноги

Мнение о том, что ноги или другие части тела затекают из-за недостатка крови – ошибочно.

Представьте, что вы только что сели посмотреть свое любимое телешоу. Вы решаете свернуться калачиком, скрестив ноги, потому что вам так удобнее. Когда серия заканчивается, вы пытаетесь встать, но вдруг ваша правая ступня не движется. Сначала вы не можете ею пошевелить, а потом вам кажется, что она вся покрыта булавками и иголками, пишет Big Think.

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В течение минуты или двух вам становится неудобно, но достаточно скоро вы вновь встаете и нормально ходите. Что с вами произошло? В своем новом исследовании ученые пытались понять, как мозг взаимодействует с различными частями нашего тела и контролирует их.

Когда мозг не может получить сигнал от мышцы или группы мышц, начинаются необычные вещи, в том числе, появляется странное ощущение "засыпания".

Обычно все начинается с ощущения онемения или покалывания, это понятие имеет научное название — парестезия. Некоторые люди ошибочно думают, что она появляется из-за слабого кровотока. По их мнению, ощущение "сна" возникает, когда кровь, которая разносит питательные вещества по всему телу, не может добраться до ступни. Но это не так.

"Засыпание" ступни происходит из-за того, что нервы, соединяющие мозг со ступней, сдавливаются из-за неудобного положения, в котором вы сидите. Именно эти нервы передают сообщения туда и обратно, чтобы мозг и ступня могли обмениваться сигналами друг с другом.

Если нервы сжаты в течение некоторого времени, вы не будете испытывать особых ощущений в ступне, потому что она не сможет передавать в мозг сообщения о своем состоянии. Как только вы снова начнете двигаться, давление на нервы ослабнет. Они "проснутся", и вы начнете ощущать покалывание. Однако волноваться не стоит, это чувство продлится всего несколько минут.

Но опасно ли это? В большинстве случаев, когда ступня или любая другая часть тела затекает, это временное явление, о котором не стоит беспокоиться. На самом деле, поскольку это длится всего минуту или две, к концу дня вы можете даже и не вспомнить, что это вообще происходило.

Но даже если это явление не причиняет никакого вреда, многие все равно хотят, чтобы это неприятное ощущение побыстрее закончилось. Вот несколько советов, которые могут помочь:

почаще меняйте положение, в котором сидите;

не скрещивайте ноги на долгий промежуток времени;

старайтесь время от времени вставать.

Однако вы все равно не сможете на 100% предотвратить затекание своих ступней. Поэтому не паникуйте, а следуйте советам и ждите, когда покалывания пройдут.