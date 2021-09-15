Відтік крові ні при чому. Учені розповіли, чому в людей затікають ноги

Думка про те, що ноги або інші частини тіла затікають через нестачу крові — помилкова.

Уявіть, що ви тільки що сіли подивитися своє улюблене телешоу. Ви вирішуєте згорнутися калачиком, схрестивши ноги, тому що вам так зручніше. Коли серія закінчується, ви намагаєтеся встати, але раптом ваша права ступня НЕ рухається. Спочатку ви не можете нею поворухнути, а потім вам здається, що вона вся покрита шпильками і голками, пише Big Think.

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Протягом хвилини або двох вам стає незручно, але досить скоро ви знову стаєте і нормально ходите. Що з вами сталося? У своєму новому дослідженні вчені намагалися зрозуміти, як мозок взаємодіє з різними частинами нашого тіла і контролює їх.

Коли мозок не може отримати сигнал від м'яза або групи м'язів, починаються незвичайні речі, зокрема, з'являється дивне відчуття "засипання".

Зазвичай усе починається з відчуття оніміння або поколювання, це поняття має наукову назву — парестезія. Деякі люди помилково думають, що вона з'являється через слабкий кровотік. На їхню думку, відчуття "сну" виникає, коли кров, яка розносить поживні речовини по всьому тілу, не може дістатися до ступні. Але це не так.

"Засипання" ступні відбувається через те, що нерви, які з'єднують мозок зі ступнею, стискаються через незручне положення, у якому ви сидите. Саме ці нерви передають повідомлення туди і назад, щоб мозок і ступня могли обмінюватися сигналами одне з одним.

Якщо нерви стиснуті протягом деякого часу, ви не будете відчувати особливих відчуттів у ступні, тому що вона не зможе передавати в мозок повідомлення про свій стан. Як тільки ви знову почнете рухатися, тиск на нерви ослабне. Вони "прокинуться", і ви почнете відчувати поколювання. Однак, хвилюватися не варто, це почуття триватиме лише кілька хвилин.

Але небезпечно це? У більшості випадків, коли ступня або будь-яка інша частина тіла затікає, це тимчасове явище, про яке не варто турбуватися. Насправді, оскільки це триває всього хвилину або дві, до кінця дня ви можете навіть і не згадати, що це взагалі відбувалося.

Але навіть якщо це явище не завдає жодної шкоди, багато хто все одно хоче, щоб це неприємне відчуття швидше закінчилося. Ось кілька порад, які можуть допомогти:

частіше змінюйте положення, у якому сидите;

не схрещуються ноги на довгий проміжок часу;

намагайтеся час від часу вставати.

Однак, ви все одно не зможете на 100% запобігти затіканню своїх ступень. Тому не панікуйте, а дотримуйтесь порад і чекайте, коли поколювання пройдуть.