Міф має бути зруйнований: вчені розповіли правду про причини подагри

Учені дослідили подагру та виявили, що спосіб життя — не вирішальний фактор, що впливає на розвиток хвороби. Насправді причина ховається глибше.

Related video

Подагра — захворювання, яке часто пов'язують із такими факторами способу життя, як надмірне вживання алкоголю або нездорові харчові звички, — насправді може мати глибше генетичне коріння, ніж вважалося раніше, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нещодавнє дослідження, проведене міжнародною групою вчених, показало, що генетична схильність відіграє значну роль у розвитку цього болісного артриту. Проаналізувавши дані 2,6 мільйона людей з 13 різних баз даних ДНК, вчені відкрили нове розуміння генетичних зв'язків подагри.

Дослідження, яке включало генетичні дані 120 295 осіб з діагнозом "подагра", включало порівняння між людьми з цим захворюванням і без нього. У результаті вдалося виявити 377 специфічних ділянок ДНК, пов'язаних з подагрою, 149 з яких раніше ніколи не були пов'язані з цим захворюванням.

Хоча фактори навколишнього середовища та способу життя все ще сприяють розвитку подагри, ці генетичні маркери вказують на значний спадковий ризик, і дослідники вважають, що додаткові генетичні зв'язки залишаються невиявленими.

"Подагра — це хронічне захворювання, яке має генетичну основу і не є виною хворого — міф про те, що подагру спричиняє спосіб життя або дієта, повинен бути зруйнований", — говорить епідеміолог Тоні Мерріман з Університету Отаго в Новій Зеландії.

Подагра розвивається, коли високий рівень сечової кислоти в крові кристалізується в суглобах, що призводить до сильного болю, оскільки імунна система реагує на кристали. Дослідники наголошують, що генетичні фактори впливають як на ймовірність імунної відповіді, так і на те, як організм справляється з сечовою кислотою.

Хоча симптоми подагри можуть періодично загострюватися, існують ефективні методи лікування. Однак стигматизація подагри як хвороби, яку людина сама собі спричинила, може заважати людям звертатися за цим лікуванням, що викликає занепокоєння, оскільки кількість випадків захворювання продовжує зростати.

"Цей стійкий міф додає шар сорому, змушуючи деяких людей терпіти біль, не звертаючись за медичною допомогою, щоб отримати профілактичний препарат, який міг би знизити рівень сечовини і уникнути майбутніх небезпек", — пояснив Мерріман.

Важливо

Проклята й одержима: археологи виявили шокуючі подробиці поховання вампіра в Польщі (фото)

Результати дослідження не лише проливають світло на причини подагри, але й відкривають потенційні шляхи її лікування. Наявні ліки потенційно можуть бути перепрофільовані для управління імунними реакціями на накопичення сечової кислоти.

Дослідження має певні обмеження: більшість даних отримані від осіб європейського походження, а деякі випадки подагри базувалися на самозвітах, а не на клінічних діагнозах. З усім тим, результати дослідження дають цінне уявлення про стан, який турбував людей протягом століть.

"Ми сподіваємося, що з часом з'являться кращі та доступніші методи лікування з новими цілями, які ми визначили, — говорить Мерріман. — Подагра заслуговує на більший обсяг ресурсів, що виділяються на охорону здоров'я, і на більшу пріоритетність у системі охорони здоров'я".

Раніше Фокус писав про те, що аспартам визнали "можливим канцерогеном". Найпоширеніший підсолоджувач пов'язали з раком, у зв'язку з чим у ВООЗ вирішили зробити заяву.

Також Фокус писав про те, що сукралоза також може бути небезпечною для здоров'я. Популярний цукрозамінник пошкоджує нашу ДНК.

Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.