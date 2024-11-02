Миф должен быть разрушен: ученые рассказали правду о причинах подагры

Ученые исследовали подагру и обнаружили, что образ жизни — не решающий фактор, влияющий на развитие болезни. На самом деле причина скрывается глубже.

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Подагра — заболевание, которое часто связывают с такими факторами образа жизни, как чрезмерное употребление алкоголя или нездоровые пищевые привычки, — на самом деле может иметь более глубокие генетические корни, чем считалось ранее, пишет ScienceAlert.

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Недавнее исследование, проведенное международной группой ученых, показало, что генетическая предрасположенность играет значительную роль в развитии этого мучительного артрита. Проанализировав данные 2,6 миллиона человек из 13 различных баз данных ДНК, ученые открыли новое понимание генетических связей подагры.

Исследование, которое включало генетические данные 120 295 человек с диагнозом "подагра", включало сравнение между людьми с этим заболеванием и без него. В результате удалось обнаружить 377 специфических участков ДНК, связанных с подагрой, 149 из которых ранее никогда не были связаны с этим заболеванием.

Хотя факторы окружающей среды и образа жизни все еще способствуют развитию подагры, эти генетические маркеры указывают на значительный наследственный риск, и исследователи считают, что дополнительные генетические связи остаются невыявленными.

"Подагра — это хроническое заболевание, которое имеет генетическую основу и не является виной больного — миф о том, что подагру вызывает образ жизни или диета, должен быть разрушен", — говорит эпидемиолог Тони Мерриман из Университета Отаго в Новой Зеландии.

Подагра развивается, когда высокий уровень мочевой кислоты в крови кристаллизуется в суставах, что приводит к сильной боли, поскольку иммунная система реагирует на кристаллы. Исследователи отмечают, что генетические факторы влияют как на вероятность иммунного ответа, так и на то, как организм справляется с мочевой кислотой.

Хотя симптомы подагры могут периодически обостряться, существуют эффективные методы лечения. Однако стигматизация подагры как болезни, которую человек сам себе вызвал, может мешать людям обращаться за этим лечением, что вызывает беспокойство, поскольку количество случаев заболевания продолжает расти.

"Этот устойчивый миф добавляет слой стыда, заставляя некоторых людей терпеть боль, не обращаясь за медицинской помощью, чтобы получить профилактический препарат, который мог бы снизить уровень мочевины и избежать будущих опасностей", — пояснил Мерриман.

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Результаты исследования не только проливают свет на причины подагры, но и открывают потенциальные пути ее лечения. Имеющиеся лекарства потенциально могут быть перепрофилированы для управления иммунными реакциями на накопление мочевой кислоты.

Исследование имеет определенные ограничения: большинство данных получены от лиц европейского происхождения, а некоторые случаи подагры базировались на самоотчетах, а не на клинических диагнозах. Тем не менее, результаты исследования дают ценное представление о состоянии, которое беспокоило людей на протяжении веков.

"Мы надеемся, что со временем появятся лучшие и более доступные методы лечения с новыми целями, которые мы определили, — говорит Мерриман, — Подагра заслуживает большего объема ресурсов, выделяемых на здравоохранение, и большей приоритетности в системе здравоохранения".

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