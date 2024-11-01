Рівновага розповість про здоров'я: вчені відкрили новий метод виявлення проблем у людей похилого віку

Погіршення координації з віком уже давно є відомим сигналом до потенційних ускладнень. На його основі нове дослідження вчених виявило простий і доступний метод діагностики потенційних проблем у літніх людей.

Related video

Нове дослідження вчених з'ясувало, що літні люди, які можуть балансувати на одній нозі щонайменше 30 секунд, можуть бути набагато здоровішими, навіть якщо вони трохи погойдуються. З віком рівновага погіршується швидше, ніж м'язова сила або темп ходьби, які залишаються відносно стабільними, тому подібна проста поза може сказати про наше здоров'я значно більше, ніж ворожіння за відчуттями, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження, проведене під керівництвом Асгара Резаї з клініки Майо та опубліковане в журналі PLOS ONE, відзначило потенціал тестування балансу тіла як індикатора нервово-м'язового старіння та ефективного інструменту моніторингу здоров'я літніх людей. У ньому взяли участь 40 здорових учасників віком 50 років і старше.

Вченими було виявлено зниження часу балансу на недомінуючій нозі в середньому на 2,2 секунди за десятиліття, тоді як баланс на домінуючій нозі знижувався на 1,7 секунди за десятиліття. Примітно, що частота розгойдування не корелювала з віком, що свідчить про те, що деякий ступінь розгойдування є природним і не свідчить про вікову деградацію. Навпаки, розгойдування під час стояння на двох ногах може сигналізувати про проблеми з рівновагою, тоді як розгойдування на одній нозі — ні, вважають автори.

Тести на рівновагу, подібні до тесту на одноногу стійку, коли учасники піднімають одну ногу і намагаються утримати це становище, є простим способом оцінки, який не потребує спеціального обладнання або досвіду, що робить їх кандидатом на ефективну діагностику проблем з віком. За словами Кентона Кауфмана, інженера-біомедика з клініки Майо, такий баланс — це важливий показник, оскільки, окрім м'язової сили, він вимагає участі зору, вестибулярного апарату і соматосенсорної системи. Зниження рівноваги зі свого боку підвищує ризик падінь, що становить значний ризик для здоров'я літніх людей.

Результати дослідження вказують на те, що рівновага є цінним показником, який доповнює вже наявні в науки маркери, такі як оцінка сили та ходи при аналізі фізичної незалежності літніх людей. Втрата рівноваги була більш вираженою, ніж зниження сили хвата або опору розгинанню коліна — показників, які зазвичай використовуються в дослідженнях старіння, зазначили вчені. На відміну від рівноваги, швидкість ходи залишалася незмінною в різних віках, що підтверджує ідею про те, що втрата рівноваги є окремим маркером старіння.

Попередні дослідження підкреслюють важливість рівноваги, як показника здоров'я нашого організму. Так, дослідження ще 1997 року показало, що люди похилого віку, які не здатні утримувати рівновагу на одній нозі понад п'ять секунд, удвічі частіше отримують травми, пов'язані з падінням, що пов'язує рівновагу з потенційною крихкістю їхнього тіла. Хоча нове дослідження вчених відносно невелике, воно доводить цінність перевірки рівноваги в простій і доступній профілактиці та відстеженні вікового здоров'я, особливо в міру зростання чисельності населення похилого віку на планеті.

Раніше Фокус писав про те, що вітамін D корисний усім, але не завжди. Епіцентр нашої життєдіяльності, вітамін D відповідальний за багато аспектів нашого здоров'я, від настрою до імунної системи, але його джерела і види можуть не підходити певним людям.

Також Фокус писав про реальну ефективність полівітамінів від серцевих захворювань. Для багатьох людей здається заманливим отримати з однієї капсули всі необхідні мінерали та вітаміни за раз, але, як зазначають експерти, це так не працює.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.