Равновесие расскажет о здоровье: ученые открыли новый метод выявления проблем у стариков

Ухудшение координации с возрастом уже давно является известным сигналом к потенциальным осложнениям. На его основе новое исследование ученых выявило простой и доступный метод диагностики потенциальных проблем у пожилых людей.

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Новое исследование ученых выяснило, что пожилые люди, которые могут балансировать на одной ноге не менее 30 секунд, могут быть гораздо более здоровыми, даже если они немного покачиваются. С возрастом равновесие ухудшается быстрее, чем мышечная сила или темп ходьбы, которые остаются относительно стабильными, поэтому подобная простая поза может сказать о нашем здоровье куда больше, чем гадание по ощущениям, пишет ScienceAlert.

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Исследование, проведенное под руководством Асгара Резаи из клиники Майо и опубликованное в журнале PLOS ONE, отметило потенциал тестирования баланса тела как индикатора нервно-мышечного старения и эффективного инструмента мониторинга здоровья пожилых людей. В нем приняли участие 40 здоровых участников в возрасте 50 лет и старше.

Учеными было выявлено снижение времени баланса на недоминирующей ноге в среднем на 2,2 секунды за десятилетие, в то время как баланс на доминирующей ноге снижался на 1,7 секунды за десятилетие. Примечательно, что частота раскачивания не коррелировала с возрастом, что говорит о том, что некоторая степень раскачивания является естественной и не свидетельствует о возрастной деградации. Напротив, раскачивание во время стояния на двух ногах может сигнализировать о проблемах с равновесием, тогда как раскачивание на одной ноге — нет, считают авторы.

Тесты на равновесие, подобные тесту на одноногую стойку, когда участники поднимают одну ногу и пытаются удержать это положение, являются простым способом оценки, не требующим специального оборудования или опыта, что делает их кандидатом на эффективную диагностику проблем с возрастом. По словам Кентона Кауфмана, инженера-биомедика из клиники Майо, такой баланс — это важный показатель, поскольку, помимо мышечной силы, он требует участия зрения, вестибулярного аппарата и соматосенсорной системы. Снижение равновесия в свою очередь повышает риск падений, что представляет значительный риск для здоровья пожилых людей.

Результаты исследования указывают на то, что равновесие является ценным показателем, который дополняет уже имеющиеся у науки маркеры, такие как оценка силы и походки при анализе физической независимости пожилых людей. Потеря равновесия была более выраженной, чем снижение силы хвата или сопротивления разгибанию колена — показателей, обычно используемых в исследованиях старения, отметили ученые. В отличие от равновесия, скорость походки оставалась неизменной в разных возрастах, что подтверждает идею о том, что потеря равновесия является отдельным маркером старения.

Предыдущие исследования подчеркивают важность равновесия, как показателя здоровья нашего организма. Так, исследование еще 1997 года показало, что пожилые люди, не способные удерживать равновесие на одной ноге более пяти секунд, в два раза чаще получают травмы, связанные с падением, что связывает равновесие с потенциальной хрупкостью их тела. Хотя новое исследование ученых относительно небольшое, оно доказывает ценность проверки равновесия в простой и доступной профилактике и отслеживании возрастного здоровья, особенно по мере роста численности пожилого населения на планете.

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