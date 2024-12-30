Никто не симметричен на Земле: почему у людей ноги часто разного размера

Исследователи рассказали, почему у людей не может быть абсолютно одинаковых ног и почему у некоторых длина стоп может отличаться на целый размер.

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Правая и левая стороны человеческого тела часто считаются "зеркальными отражениями" друг друга. Однако это крайне редко может быть использовано для описания наших ног — на самом деле стопы людей очень часто могут быть разных размеров, пишет Live Science.

По словам подолога из New York Foot and Ankle, доктора Коррин Ренне, на самом деле ни у кого из людей нет "абсолютно одинаковых ног". Наши тела действительно симметричны в некоторой степени, но не всегда и уж точно не полностью.

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Еще в 1983 году ученые провели исследование, в котором приняли участие 4000 женщин и 2800 мужчин из США. Результаты показали, что ни у кого из них ноги не были абсолютно одинаковыми по размеру и форме. В 2018 году ученые провели новое исследование, проанализировав 2890 человек из Великобритании. Результаты указывают на то, что до 19% людей имеют стопы, длина которых отличается более чем на 4 мм. Для сравнения, это почти соответствуют половине размера обуви.

Более того, авторы исследования отмечают, что эта тенденция также прослеживается в США и Китае, причем в последней количество людей, длина стоп которых отличается более чем на 4 мм достигает 24%.

Какая нога обычно больше?

Исследование ученых из Центра по уходу за ногами в Либерти Тауншип, штат Огайо (США), показало, что 80% населения США имеют левую ногу больше правой. Британские ученые подтвердили эту статистику, указав, что большинство населения мира правши. Простыми словами, левая нога тренируется больше, а следовательно и становится больше, чтобы поддерживать равновесие.

Любопытно, что в исследовании 1983 года ученые пришли к выводу, что левая и правая нога в равных шансах могут оказаться большими. В то же время исследование 2018 году показывает, что правая нога, как правило, длиннее у 50,7% женщин и 54,8% мужчин. Впрочем, по словам Ренне, определенная асимметрия наших тел обусловлена нормальными отклонениями.

Почему ноги человека разного размера?

По словам доктора Ренне, существует несколько факторов, способных привести к тому, что наши конечности будут разного размера. Например, женщины могут испытывать небольшое расхождение в размере стопы во время или после беременности. Дело в том, что женщины могут испытывать слабость связок, состояние, при котором их суставы имеют более широкий диапазон движения, чем обычно, и их стопы могут в конечном итоге отличаться по размеру.

На асимметрию тела также может повлиять ряд врожденных состояний. Например, по словам доцента и руководителя подиатрических служб в Медицинской школе Университета Мэриленда, доктора Джейкоба Уайнса, асимметрия может быть связанна с врожденной косолапостью; бахиметатарзией и брахиметаподией — состояние, при котором несколько пальцев на стопе короче; двигательная гипоплазия — пальцы ног недоразвиты или неполные.

Ученые отмечают, что травмы также могут стать причиной разного размера стоп, особенно, если они были получены в детстве, когда кости еще развиваются. Ношение гипса на ноге в течение длительного времени также может привести к ослаблению и усадке мышц. Кроме того, доктор Ренне считает, что использование одной ноги чаще другой также может привести к тому, что стопы будут разного размера.

Увы, если разница в длине стопы или конечности достаточно значительна, может потребоваться операция. Однако в большинстве случаев наличие стоп разного размера — это просто неприятность.

Как покупать обувь, если ноги разного размера?

Ученые советую использовать два разных способа: во-первых, купить пару обуви подходящего большего размера и использовать приспособления от подологов и ортопедов, такие как наполнители в носках и пятках, чтобы обувь подошла и для второй ноги; во-вторых, покупать обувь двух разных размеров.

Ранее Фокус писал о том, что на самом деле важнее — руки или ноги.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.