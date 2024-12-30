Ніхто не симетричний на Землі: чому в людей ноги часто різного розміру

Дослідники розповіли, чому в людей не може бути абсолютно однакових ніг і чому в декого довжина стоп може відрізнятися на цілий розмір.

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Права і ліва сторони людського тіла часто вважаються "дзеркальними відображеннями" один одного. Однак це вкрай рідко може бути використано для опису наших ніг — насправді стопи людей дуже часто можуть бути різних розмірів, пише Live Science.

За словами подологині з New York Foot and Ankle, докторки Коррін Ренне, насправді ні в кого з людей немає "абсолютно однакових ніг". Наші тіла дійсно симетричні певною мірою, але не завжди та вже точно не повністю.

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Ще 1983 року вчені провели дослідження, в якому взяли участь 4000 жінок і 2800 чоловіків зі США. Результати показали, що ні в кого з них ноги не були абсолютно однаковими за розміром і формою. У 2018 році вчені провели нове дослідження, проаналізувавши 2890 осіб із Великої Британії. Результати вказують на те, що до 19% людей мають стопи, довжина яких відрізняється більш ніж на 4 мм. Для порівняння, це майже відповідає половині розміру взуття.

Ба більше, автори дослідження зазначають, що ця тенденція також прослідковується у США та Китаї, причому в останній країні кількість людей, довжина стоп яких відрізняється більш як на 4 мм, сягає 24%.

Яка нога зазвичай більша?

Дослідження вчених із Центру з догляду за ногами в Ліберті Тауншип, штат Огайо (США), показало, що 80% населення США мають ліву ногу більшу за праву. Британські вчені підтвердили цю статистику, вказавши, що більшість населення світу — правші. Простими словами, ліва нога тренується більше, а отже і стає більшою, щоб підтримувати рівновагу.

Цікаво, що в дослідженні 1983 року вчені дійшли висновку, що ліва і права нога в рівних шансах можуть виявитися більшими. Водночас дослідження 2018 року показує, що права нога, як правило, довша у 50,7% жінок і 54,8% чоловіків. Утім, за словами Ренне, певна асиметрія наших тіл зумовлена нормальними відхиленнями.

Чому ноги людини різного розміру?

За словами доктора Ренне, існує кілька факторів, здатних призвести до того, що наші кінцівки будуть різного розміру. Наприклад, жінки можуть відчувати невелику розбіжність у розмірі стопи під час або після вагітності. Річ у тім, що жінки можуть відчувати слабкість зв'язок, стан, за якого їхні суглоби мають ширший діапазон руху, ніж зазвичай, і їхні стопи можуть у кінцевому підсумку відрізнятися за розміром.

На асиметрію тіла також може вплинути низка вроджених станів. Наприклад, за словами доцента і керівника подіатричних служб у Медичній школі Університету Меріленда, доктора Джейкоба Вайнса, асиметрія може бути пов'язана з уродженою клишоногостістю; бахіметатарзією та брахіметаподією — стан, за якого кілька пальців на стопі коротші; рухова гіпоплазія — пальці ніг недорозвинуті або неповні.

Вчені зазначають, що травми також можуть стати причиною різного розміру стоп, особливо, якщо вони були отримані в дитинстві, коли кістки ще розвиваються. Носіння гіпсу на нозі протягом тривалого часу також може призвести до ослаблення та усадки м'язів. Крім того, доктор Ренне вважає, що використання однієї ноги частіше за іншу також може призвести до того, що стопи будуть різного розміру.

На жаль, якщо різниця в довжині стопи або кінцівки досить значна, може знадобитися операція. Однак у більшості випадків наявність стоп різного розміру — це просто неприємність.

Як купувати взуття, якщо ноги різного розміру?

Вчені радять використовувати два різні способи: по-перше, купити пару взуття відповідного більшого розміру і використовувати пристосування від подологів і ортопедів, як-от наповнювачі в шкарпетках і п'ятах, щоб взуття підійшло і для другої ноги; по-друге, купувати взуття двох різних розмірів.

Раніше Фокус писав про те, що насправді важливіше — руки чи ноги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.