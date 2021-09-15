Редкая находка. Внутри гигантского аллигатора обнаружили два удивительных артефакта

Как считают ученые, аллигатор лакомился древними артефактами, чтобы улучшить пищеварение.

В городе Игл-Лейк штата Миссисипи, был убит аллигатор весом 340 кг и длиной 4,1, внутри него нашли два древних артефакта, пишет Ancient Origins.

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После того, как лицензированный охотник Джон Гамильтон убил аллигатора, он вспомнил новости о том, что в желудках старых аллигаторов находили бирки от ошейника собак. Он надеялся, что в монстре, которого он убил, может тоже быть что-то интересное. Когда сотрудники компании Red Antler Processing разрезали аллигатору живот, в его желудке было обнаружено два артефакта коренных американцев.

Геолог Джеймс Старнс был первым, кто изучил фотографии артефактов. Он определил, что каменному грузилу было 1700 г. до н.э., а наконечнику от дротика — 6000 г. до н.э.

Стоит отметить, что в штате Миссисипи насчитывается более 19 000 известных археологических памятников, относящихся к доисторическому периоду, который начался около 12 000 лет назад. Поэтому остается только гадать, где аллигатор подобрал древние артефакты индейцев.

Наконечник дротика датируется 6000 годом до н.э., то есть ранним архаическим периодом (8000-5000 гг. до н. э.). Старнс сказал, что, хотя наконечник дротика напоминает наконечник стрелы, на самом деле это наконечник гораздо большего "раннего оружия".

Как отмечает Старнс, многие люди делают поспешные выводы и предполагают, что все фигурные наконечники из древнего мира являются наконечниками стрел, но это не так. Он предположил, что объект был частью древнего приспособления, которое запускало дротик: оружие имело чашу на одном конце, которая выполняла роль рычага, как у катапульты.

Что касается второго древнего артефакта — грузила, то эксперты пока точно не знают, для чего он использовался. Однако отверстия говорят о том, что он мог крепиться к костяным крючкам для рыбной ловли.

Два артефакта коренных американцев, найденные в желудке аллигатора, безусловно, являются самыми древними из когда-либо обнаруженных, но в этих рептилиях находят еще и много современных вещей.

Также важно отметить, что аллигатор лакомился древними артефактами, скорее всего, из-за того, что они помогают переваривать пищу. С той же целью другие рептилии и птицы глотают песок.