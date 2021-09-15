Рідкісна знахідка. Усередині гігантського алігатора виявили два дивовижні артефакти

Як вважають вчені, алігатор ласував стародавніми артефактами, щоб поліпшити травлення.

У місті Ігл-Лейк штату Міссісіпі був убитий алігатор вагою 340 кг і довжиною 4,1, всередині нього знайшли два древні артефакти, пише Ancient Origins.

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Після того, як ліцензований мисливець Джон Гамільтон вбив алігатора, він згадав новини про те, що в шлунках старих алігаторів знаходили бирки від нашийника собак. Він сподівався, що в монстра, якого він убив, може теж бути щось цікаве. Коли співробітники компанії Red Antler Processing розрізали алігаторові живіт, у його шлунку було виявлено два артефакти корінних американців.

Геолог Джеймс Старнс був першим, хто вивчив фотографії артефактів. Він визначив, що кам'яне грузило виготовили у 1700 році до н.е., а наконечник від дротика — у 6000 році до н.е.

Варто відзначити, що в штаті Міссісіпі налічується більше 19 000 відомих археологічних пам'яток, які відносять до доісторичного періоду, який почався близько 12 000 років тому. Тому залишається тільки думати, де алігатор підібрав стародавні артефакти індіанців.

Наконечник дротика датується 6000 роком до н.е., тобто рано архаїчним періодом (8000-5000 років до н. е.). Старнс сказав, що, хоча наконечник дротика нагадує наконечник стріли, насправді це наконечник набагато більшої "раннього зброї".

Як зазначає Старнс, багато людей роблять поспішні висновки і припускають, що всі фігурні наконечники з давнього світу є наконечниками стріл, але це не так. Він припустив, що об'єкт був частиною стародавнього пристосування, яке запускало дротик: зброя мала чашу на одному кінці, яка виконувала роль важеля, як у катапульти.

Що стосується другого древнього артефакту — грузила, то експерти поки точно не знають, для чого він використовувався. Однак отвори говорять про те, що він міг кріпитися до кістяних гачків для рибного лову.

Два артефакти корінних американців, знайдені в шлунку алігатора, безумовно, є найдавнішими з коли-небудь виявлених, але в цих рептилій знаходять ще й багато сучасних речей.

Також важливо відзначити, що алігатор ласував стародавніми артефактами, швидше за все, через те, що вони допомагають перетравлювати їжу. З тією ж метою інші рептилії та птахи ковтають пісок.