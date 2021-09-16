Стартап из Норвегии нашел способ "убивать" ураганы с помощью пузырьков

Идея заключается в том, чтобы снизить температуру океана на пути у зарождающихся ураганов.

Компания из Норвегии OceanTherm говорит, что может останавливать ураганы с помощью пузырьков. Об этом сообщает Futurism.

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Исследователи собираются использовать пузырьки, чтобы снизить температуру моря, а это в свою очередь, перекроет подачу теплой воды для ураганов. Дело в том, что ураганы подпитывают теплые течения с температурой воды +26 градусов по Цельсию и выше. Это позволяет ураганам набирать мощь, что делает их более опасными, но искусственное охлаждение воды может уменьшать их силу.

"Как специалист по подводным работам, я знаю, что на глубине вода в океане намного холоднее. Я подумал: почему бы нам не использовать эту холодную воду, смешать ее с поверхностной водой и снизить температуру", – говорит генеральный директор OceanTerm Олав Холлингсетер.

Для этого компания разрабатывает систему, которую называет "пузырьковой завесой". Проект включается в себя корабли, опускающие на глубину перфорированные трубы на пути урагана. Они будут генерировать пузырьки, вместе с которыми на поверхность поднимется более холодная вода.

Также предлагается установить стационарные трубы в районах океана, где чаще всего возникают ураганы.

Несмотря на то, что концепция гениально проста, она не была протестирована ни на одном урагане, поэтому пока ее эффективность остается неизвестной.

Для того, чтобы остановить ураган, "пузырьковая завеса" должна быть развернута на несколько километров в океане. В будущем компания собирается протестировать свою систему в Мексиканском заливе.

Критики говорят, что также могут возникнуть экологические проблемы.

"Когда вы вмешиваетесь в естественные процессы, это может вызвать эффект домино. Например, в случае с красным приливом (цветение воды, – ред.), вы можете взболтать имеющиеся водоросли, что только ухудшит ситуацию", – говорит океанограф Трейси Фанара.

Когда поверхностные воды океана теплые, штормы всасывают тепловую энергию из воды, как соломинка всасывает жидкость. В результате воздух насыщается влагой и при подходящем ветре шторм превращается в ураган.

Такая тепловая энергия является топливом для бури. Чем теплее вода, тем больше влаги в воздухе, а это в свою очередь, делает ураганы все более и более сильными. Спутниковые данные показывают, как ураганы оставляют за собой след из более прохладной воды.

Ученые используют данные о температуре поверхности моря, чтобы прогнозировать интенсивность штормов. Например, разрушительный ураган Катрина пересек воды Персидского залива, температура которых была на 2–3 градуса выше нормы. Это породило устойчивые ветры со скоростью более 225 км/ч.