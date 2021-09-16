Стартап із Норвегії знайшов спосіб "вбивати" урагани за допомогою бульбашок

Ідея полягає в тому, щоб знизити температуру океану на шляху ураганів, які зароджуються.

Компанія з Норвегії OceanTherm каже, що може зупиняти урагани за допомогою бульбашок. Про це повідомляє Futurism.

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Дослідники збираються використовувати бульбашки, щоб знизити температуру моря, а це, в свою чергу, перекриє подачу теплої води для ураганів. Справа в тому, що урагани підживлюють теплі течії з температурою води +26 градусів за Цельсієм і вище. Це дозволяє ураганам набирати міць, що робить їх небезпечнішими, але штучне охолодження води може зменшувати їхню силу.

"Як фахівець із підводних робіт я знаю, що на глибині вода в океані набагато холодніша. Я подумав: чому б нам не використовувати цю холодну воду, змішати її з поверхневою водою і знизити температуру", — говорить генеральний директор OceanTerm Олав Голлінгсетер.

Для цього компанія розробляє систему, яку називає "бульбашкового завісою". Проект включається в себе кораблі, що опускають на глибину перфоровані труби на шляху урагану. Вони генеруватимуть бульбашки, разом з якими на поверхню підніметься холодніша вода.

Також пропонується встановити стаціонарні труби в районах океану, де найчастіше виникають урагани.

Незважаючи на те, що концепція геніально проста, вона не була протестована на жодному урагані, тому поки її ефективність залишається невідомою.

Для того, щоб зупинити ураган, "бульбашкову завісу" планують розгорнути на кілька кілометрів в океані. У майбутньому компанія збирається протестувати свою систему в Мексиканській затоці.

Критики кажуть, що також можуть виникнути екологічні проблеми.

"Коли ви втручаєтеся в природні процеси, це може викликати ефект доміно. Наприклад, у випадку з червоним припливом (цвітіння води, — ред.), ви можете збовтати наявні водорості, що тільки погіршить ситуацію", — говорить океанограф Трейсі Фанара.

Коли поверхневі води океану теплі, шторми всмоктують теплову енергію з води, як соломинка всмоктує рідину. В результаті повітря насичується вологою, і при відповідному вітрі шторм перетворюється на ураган.

Така теплова енергія є паливом для бурі. Чим тепліша вода, тим більше вологи в повітрі, а це, в свою чергу, робить урагани все більш і більш сильними. Супутникові дані показують, як урагани залишають за собою слід із прохолоднішої води.

Вчені використовують дані про температуру поверхні моря, щоб прогнозувати інтенсивність штормів. Наприклад, руйнівний ураган Катріна перетнув води Перської затоки, температура яких була на 2-3 градуси вище норми. Це породило стійкі вітри зі швидкістю понад 225 км/год.