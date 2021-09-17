Уникальное открытие. Ученые нашли часть недостающей материи Вселенной

Исследователи впервые составили карту галактического ветра и узнали, где находится эта материя.

Галактики могут получать материю и обмениваться ею с внешней средой благодаря галактическим ветрам, которые созданы звездными взрывами. С помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории, астрономы впервые создали карту галактических ветров. Это уникальное исследование помогло понять, где находится часть недостающей материи Вселенной, сообщает phys.org

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Галактики состоят из обычной, или барионной, материи, состоящей из разных химических элементов, а также из темной материи, о составе которой пока ничего не известно. Предыдущие исследования показали, что что отсутствует примерно 80% барионов, составляющих нормальную материю галактик. По словам ученых, их вытеснили из галактик в межгалактическое пространство галактические ветры.

Ученые из Национального центра научных исследований в Париже, создали подробную карту галактического ветра, который стал причиной обмена материей между молодой галактикой в процессе формирования и туманностью.

Астрономы приняли в качестве объекта для наблюдений галактику Gal1 из-за того, что рядом с ней находится квазара, который был своеобразным указателем для ученых, направляя их к области исследования. Также было принято решение наблюдать за туманностью, окружающей эту галактику.

Исследователи впервые получили возможность наблюдать за формированием туманности, которая одновременно выпускает и поглощает магний, некоторые из недостающих барионов Вселенной, от галактики Gal1.

Таким образом, ученые обнаружили недостающую часть материи, и подтвердили что 80–90% нормальной материи находится за пределами галактик. Это открытие поможет получить больше данных об эволюции галактик, говорят астрономы.

Барионы — это частицы, состоящие из трех кварков, таких как протоны и нейтроны. Они составляют атомы и молекулы, а также все видимые структуры в наблюдаемой Вселенной: звезды, галактики, скопления галактик. "Отсутствующие" барионы, которые никогда ранее не наблюдались, следует отличать от темной материи, которая состоит из небарионной материи неизвестной природы.

Напоминаем, что астрономам удалось получить снимок огромной галактики, которая окружена нитями пыли.