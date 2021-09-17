Унікальне відкриття. Вчені знайшли частину відсутньої матерії Всесвіту

Дослідники вперше склали карту галактичного вітру і дізналися, де перебуває ця матерія.

Галактики можуть отримувати матерію та обмінюватися нею з зовнішнім середовищем завдяки галактичним вітрам, які створені зоряними вибухами. За допомогою дуже великого телескопа Європейської південної обсерваторії астрономи вперше створили карту галактичних вітрів. Це унікальне дослідження допомогло зрозуміти, де розташована частина матерії Всесвіту, якої бракує, повідомляє phys.org

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Галактики складаються зі звичайної, або баріонної, матерії, яка складається з різних хімічних елементів, а також із темної матерії, про склад якої поки нічого не відомо. Попередні дослідження показали, що відсутні приблизно 80% баріонів, які становлять нормальну матерію галактик. За словами вчених, їх витіснили з галактик у міжгалактичний простір галактичні вітри.

Вчені з Національного центру наукових досліджень в Парижі створили детальну карту галактичного вітру, який став причиною обміну матерією між молодою галактикою в процесі формування і туманністю.

Астрономи взяли в якості об'єкта для спостережень галактику Gal1 через те, що поруч із нею розташований квазар, який був своєрідним дороговказом для вчених, направляючи їх до області дослідження. Також було прийнято рішення спостерігати за туманністю, яка оточує цю галактику.

Дослідники вперше отримали можливість спостерігати за формуванням туманності, яка одночасно випускає і поглинає магній, деякі збаріонів Всесвіту, яких пракує, від галактики Gal1.

Таким чином, вчені виявили відсутню частину матерії і підтвердили, що 80-90% нормальної матерії перебувають за межами галактик. Це відкриття допоможе отримати більше даних про еволюцію галактик, кажуть астрономи.

Баріони — це частинки, які складаються з трьох кварків, таких як протони і нейтрони. Вони складають атоми й молекули, а також всі видимі структури в спостережуваному Всесвіті: зірки, галактики, скупчення галактик. "Відсутні" баріони, які ніколи раніше не спостерігалися, слід відрізняти від темної матерії, яка складається з небаріонної матерії невідомої природи.

Нагадуємо, що астрономам вдалося отримати знімок величезної галактики, яка оточена нитками пилу.