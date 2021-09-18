Возраст 3500 лет: в Турции нашли древнейшую в мире мозаику (фото)

Власти провинции Йозгат рассчитывают привлечь больше туристов благодаря этой находке.

При проведении раскопок на кургане Ушаклы обнаружили очень древнюю мозаику, археологи оценивают ее возраст не менее чем 3500 лет. Если эту датировку признают другие ученые, то эта мозаика окажется древнейшей в мире. Об этом сообщило турецкое издание Daily Sabah.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

[ + – ] Территория раскопок, вид сверху

Курган Ушаклы расположен на территории района Соргун в центральной турецкой провинции Йозгат. Первые работы на нем ученые провели в 2008 году, раскопки были начаты в 2012 году, а верхний слой почвы сняли в 2018 году.

Работы ведут Генеральное управление культурного наследия и музеев Турции, Университета Бозок (Йозгат, Турция) и Пизанский университет (Италия).

С момента начала раскопок на кургане эта мозаика – главная находка. Она имеет размер 3х7 метров и состоит из 3147 камней разноцветной гальки. Считается, что она имеет отношение к храму, который был на этом месте.

Находка относится к периоду Хеттского царства — древнего государства в Малой Азии, существовавшего в 1700–1100 годах до нашей эры.

Власти провинции Йозгат планируют привлечь больше туристов благодаря этой находке, сказал директор по культуре и туризму провинции Хусейн Чифтчи.

Сотрудник Пизанского университета и руководитель раскопок Анаклето Д'агостино сообщил, что похожие мозаики были найдены в Греции, но эта более древняя. Похожие ассирийские мозаики находили и в Северной Месопотамии, они датируются 800–600 годами до нашей эры.

Отметим, что археологические работы в Турции сейчас ведутся довольно активно, поэтому сообщения о находках поступают часто. Так, в июне в провинции Измир откопали статую женщины, возраст которой оценивается в 1800 лет.

В июле завершили раскопки, стартовавшие около года назад в городе Акьяка в провинции Мугла. Там раскопали стены средневекового замка.

В августе команда археологов из Турции и Франции на кургане Порсук обнаружила остатки городских сооружений римского периода и крепостных стен железного века.

Напомним, в селе Новоалександровка (Днепропетровская область) археологи раскопали 8-метровый курган, в котором хоронили своих умерших индоарийские племена.

Команда польских археологов нашла останки рептилии, которая обитала на Земле более 200 млн лет назад.