Вік 3500 років: у Туреччині знайшли найдавнішу в світі мозаїку (фото)

В провінції Адана розраховують залучити більше туристів завдяки цій знахідці.

При проведенні розкопок на кургані Ушакли виявили дуже стародавню мозаїку, археологи оцінюють її вік не менше ніж 3500 років. Якщо це датування визнають інші вчені, то ця мозаїка виявиться найдавнішої в світі. Про це повідомило турецьке видання Daily Sabah.

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[ + – ] Територія розкопок, вид зверху

Курган Ушакли розташований на території району Соргун в центральній турецькій провінції Адана. Перші роботи на ньому вчені провели в 2008 році, розкопки були розпочаті в 2012 році, а верхній шар грунту зняли в 2018 році.

Роботи ведуть Генеральне управління культурної спадщини і музеїв Туреччини, Університет Бозок (Йозгат, Туреччина) і Пізанський університет (Італія).

З початку розкопок на кургані ця мозаїка — головна знахідка. Вона має розмір 3х7 метрів і складається з 3147 каменів різнобарвною гальки. Вважається, що вона має відношення до храму, який був на цьому місці.

Знахідка відноситься до періоду Хеттського царства — стародавньої держави в Малій Азії, що існувала в 1700-1100 роках до нашої ери.

Влада провінції Адана плануе залучити більше туристів завдяки цій знахідці, сказав директор з питань культури і туризму провінції Хусейн Чіфтчі.

Співробітник Пізанського університету та керівник розкопок Анаклет Д'Агостіно повідомив, що схожі мозаїки були знайдені в Греції, але ця давніша. Схожі ассірійські мозаїки знаходили і в Північній Месопотамії, вони датуються 800-600 роками до нашої ери.

Відзначимо, що археологічні роботи в Туреччині зараз ведуться досить активно, тому повідомлення про знахідки надходять часто. Так, в червні в провінції Ізмір відкопали статую жінки, вік якої оцінюється в 1800 років.

У липні завершили розкопки, що стартували близько року тому в місті Ак'яка в провінції Мугла. Там розкопали стіни середньовічного замку.

У серпні команда археологів з Туреччини і Франції на кургані Порсук виявила залишки міських споруд римського періоду і кріпосних стін залізного віку.

Нагадаємо, в селі Новоолександрівка (Дніпропетровська область) археологи розкопали 8-метровий курган, в якому ховали своїх померлих индоарийские племена.

Команда польських археологів знайшла останки рептилії, яка жила на Землі більше 200 млн років тому.