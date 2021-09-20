Лунная бессонница. Масштабное исследование подтвердило влияние Луны на сон

Собранные данные охватывали разные периоды лунного цикла и то, как они влияли на человеческий сон.

В Швеции ученые провели крупнейшее исследование, в рамках которого изучили как лунные циклы влияют на человеческий сон. Об этом сообщает Science Alert.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

В рамках исследования группа ученых вела наблюдение за сном более 850 человек. С помощью полисомнографии эксперты фиксировали продолжительность и качество сна испытуемых в течение ночи. Такие однодневные измерения собирались в течение нескольких лет как у мужчин, так и у женщин.

Собранные данные в итоге охватывали разные стадии лунного цикла: новолуние, полнолуние, убывающая луна и период до следующего новолуния.

Полученные результаты подтверждают, что лунные циклы действительно оказывают значительное влияние на сон, но не для всех.

"Как оказалось, у мужчин во время растущей луны снижалось качество сна и увеличивалось время бодрствования в сравнении с данным в период убывающей луны. В это же время, лунный цикл не оказал существенного влияния на сон у женщин", – говорит нейробиолог и один из авторов исследования из Упсальского университета Кристиан Бенедикт.

Женщины, участвовавшие в исследовании, спали в среднем почти на 12 минут меньше в период растущей луны в сравнении с периодом убывающей луны. Мужчины же спали на 20 минут меньше в период растущей луны. Среди мужчин также были и другие маркеры негативного влияния на сон: снижение качества сна на 3,4%, большие периоды бодрствования и более серьезные нарушения стадий сна.

Поскольку исследование носит наблюдательный характер, ученые не могут установить причинно-следственную связь. Тем не менее эксперты выдвинули несколько теорий, почему Луна может влиять на человеческий сон.

"С каждым днем во время новолуния Луна отражает все больше солнечного света, достигая максимальной яркости в день полнолуния. Помимо света, на циркадные ритмы, контролирующие время и качество сна, влияет в том числе гравитация. Различия в гравитационном притяжении Луны в разные фазы могут объяснять некоторые наблюдаемые различия во сне", – отмечается в исследовании.

Также в процессе могут быть задействованы некоторые геомагнитные эффекты, но эта теория, как и все вышеизложенные, требуют дальнейшего исследования.

На протяжении тысячелетий считалось, что полнолуние связано с обострением психических заболеваний. Еще Аристотель выдвинул идею о том, что из-за высокого содержания жидкости в мозге, орган становится восприимчивым к фазам Луны. Такая теория о "приливах" разума привела к тому, что полнолуние долгое время ассоциировалось с агрессивным поведением, припадками и психическими заболеваниями.

Более поздние исследование не нашли никакой связи между Луной и психическим здоровьем. Также пока нет убедительных доказательств о влиянии Луны на физическое состояние человека.

"Мы можем быть уверенными в том, что Луна не оказывает заметного влияния на жизнь большинства людей, но мы не можем исключить ее роль как одного из факторов окружающей среды, которые могут влиять на наше настроение, сон и жизнь", – говорит ученый и специалист по этике психического здоровья Найл МакКрэй.