Місячне безсоння. Масштабне дослідження підтвердило вплив Місяця на сон

Зібрані дані охоплювали різні періоди місячного циклу і те, як вони впливали на людський сон.

У Швеції вчені провели найбільше дослідження, у межах якого вивчили, як місячні цикли впливають на людський сон. Про це повідомляє Science Alert.

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У межах дослідження група вчених вела спостереження за сном понад 850 осіб. За допомогою полісомнографії експерти фіксували тривалість та якість сну піддослідних протягом ночі. Такі одноденні вимірювання збиралися протягом декількох років як у чоловіків, так і в жінок.

Зібрані дані в результаті охоплювали різні стадії місячного циклу: молодик, повний місяць, спадний місяць і період до наступного молодика.

Отримані результати підтверджують, що місячні цикли дійсно справляють значний вплив на сон, але не для всіх.

"Як виявилося, у чоловіків під час місяця, що зростає, знижувалася якість сну і збільшувався час неспання порівняно з даними в період спадного місяця. У цей же час місячний цикл не справив істотного впливу на сон у жінок", — говорить нейробіолог і один з авторів дослідження з Уппсальського університету Крістіан Бенедикт.

Жінки, які брали участь у дослідженні, спали в середньому майже на 12 хвилин менше в період місяця, що зростає, порівняно з періодом спадного місяця. Чоловіки ж спали на 20 хвилин менше в період місяця, що зростає. Серед чоловіків також були й інші маркери негативного впливу на сон: зниження якості сну на 3,4%, великі періоди неспання і більш серйозні порушення стадій сну.

Оскільки дослідження має наглядовий характер, учені не можуть встановити причинно-наслідкового зв'язку. Проте експерти висунули кілька теорій, чому Місяць може впливати на людський сон.

"З кожним днем під час молодика Місяць відображає все більше сонячного світла, досягаючи максимальної яскравості в день повного місяця. Крім світла, на циркадні ритми, які контролюють час і якість сну, впливає зокрема гравітація. Відмінності в гравітаційному тяжінні Місяця в різні фази можуть пояснювати деякі спостережені відмінності уві сні", — наголошується в дослідженні.

Також у процесі можуть бути залучені деякі геомагнітні ефекти, але ця теорія, як і всі вищевикладені, вимагає подальшого дослідження.

Протягом тисячоліть вважалося, що повний місяць пов'язаний із загостренням психічних захворювань. Ще Арістотель висунув ідею про те, що через високий вміст рідини в мозку, орган стає сприйнятливим до фаз Місяця. Така теорія про "припливи" розуму призвела до того, що повний місяць довгий час асоціювався з агресивною поведінкою, припадками і психічними захворюваннями.

Пізніші дослідження не знайшли ніякого зв'язку між Місяцем і психічним здоров'ям. Також поки немає переконливих доказів про вплив Місяця на фізичний стан людини.

"Ми можемо бути впевненими в тому, що Місяць не справляє помітного впливу на життя більшості людей, але ми не можемо виключити його роль як одного з чинників навколишнього середовища, які можуть впливати на наш настрій, сон і життя", — каже вчений і фахівець з етики психічного здоров'я Найл Маккрей.