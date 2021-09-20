Левши или правши: ученые узнали, кто умнее

Несмотря на то, что левши составляют около 10% населения мира, многие известные личности были ими.

Согласно исследованиям, левши имеют значительно большее мозолистое тело, пучок нервных волокон, соединяющих два полушария мозга, чем правши, сообщает Livescience

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Чтобы ответить на вопрос кто умнее, левши или правши, ученые изучили различия в достижениях в математике более 2300 учеников-правшей и левшей в возрасте от 6 до 17 лет в Италии. Во время решения легких задач разницы между ними не было, но ученики-левши имели значительное преимущество при решении более сложных задач, говорит Джованни Сала из Fujita Health University в Японии.

Как показывают исследования других ученых левши обладают значительно большим мозолистым телом, чем правши. Это пучок нервных волокон, который соединяет два полушария мозга.

"Возможно, более сильная связь между двумя полушариями мозга позволяет левшам иметь более сильные пространственные способности, ведь они связаны с математикой, потому что математика часто составляет представление о пространстве", — говорит Сала.

Многое зависит от того, как человек стал левшой. Иногда леворукость может быть вызвана повреждением мозга, когда правое полушарие должно действовать, потому что есть повреждение в левом полушарии, говорит Сала.

Такие повреждения могут возникнуть внутриутробно. Если поражения возникают в левом полушарии мозга, это может привести к тому, что человек будет преимущественно использовать правую половину своего мозга. Поскольку левое полушарие контролирует правую сторону тела, и наоборот, доминирующее правое полушарие может привести к леворукости. Некоторые ученые утверждают, что подобное развитие событий может привести к проблемам в обучении.

Но исследование Сала показывает, что левши представлены как в нижней, так и в верхней части когнитивного спектра.

"Если у человека нет интеллектуальных проблем, тогда леворукость, кажется, является предиктором интеллектуальных способностей, в частности математических способностей", — говорит Сала.

Однако он предупреждает, что его результаты не являются окончательными и необходимы дальнейшие исследования.

С другой стороны, согласно предыдущим исследованиям, в рамках которых были изучены более 20 тысяч человек, ученые обнаружили, что у правшей в среднем незначительно более высокий IQ, чем у левшей.

Но до сих пор нет единого мнения, связано ли предпочтение той или иной руки у человека с его интеллектом, говорят ученые.

Стоит вспомнить, что левши не всегда воспринималась в таком положительном свете. Предубеждения против левшей имеют глубокие корни и заложены во многих языках.

Быть чьей-то "правой рукой" — это хорошо, а иметь "две левые ноги" – это плохо. Пойти направо – хорошо, а налево – нет.

Тем не менее американские президенты Билл Клинтон и Барак Обама – левши. Ими также были Микеланджело и Леонардо да Винчи. Ну и конечно же — Стив Джобс.