Лівші чи правші: учені дізналися, хто розумніший

Незважаючи на те, що лівші становлять близько 10% населення світу, багато відомих осіб були ними.

Згідно з дослідженнями, лівші мають значно більше мозолисте тіло, пучок нервових волокон, що з'єднують дві півкулі мозку, ніж правші, повідомляє Livescience.

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Щоб відповісти на питання, хто розумніший, лівші чи правші, учені вивчили відмінності в досягненнях у математиці понад 2300 учнів-правшів і лівшів у віці від 6 до 17 років в Італії. Під час вирішення легких завдань різниці між ними не було, але учні-лівші мали значну перевагу при вирішенні більш складних завдань, говорить Джованні Сала з Fujita Health University в Японії.

Як показують дослідження інших учених, лівші мають значно більш мозолясте тіло, ніж правші. Це пучок нервових волокон, який з'єднує дві півкулі мозку.

"Можливо, більш сильний зв'язок між двома півкулями мозку дозволяє лівшам мати більш сильні просторові здібності, адже вони пов'язані з математикою, тому що математика часто становить уявлення про простір", — говорить Сала.

Багато що залежить від того, як людина стала лівшею. Іноді ліворукість може бути викликана пошкодженням мозку, коли права півкуля має діяти, тому що є пошкодження в лівій півкулі, каже Сала.

Такі пошкодження можуть виникнути внутрішньоутробно. Якщо ураження виникають у лівій півкулі мозку, це може призвести до того, що людина буде переважно використовувати праву половину свого мозку. Оскільки ліва півкуля контролює праву сторону тіла, і навпаки, домінувальна права півкуля може призвести до ліворукості. Деякі вчені стверджують, що подібний розвиток подій може призвести до проблем у навчанні.

Але дослідження Сала показує, що лівші представлені як у нижній, так і у верхній частині когнітивного спектру.

"Якщо в людини немає інтелектуальних проблем, тоді ліворукість, здається, є предиктором інтелектуальних здібностей, зокрема математичних здібностей", — говорить Сала.

Однак, він попереджає, що його результати не є остаточними і необхідні подальші дослідження.

З іншого боку, згідно з попереднім дослідженням, у межах якого були вивчені понад 20 тисяч чоловік, учені виявили, що в правшів у середньому незначно вищий IQ, ніж у лівшів.

Але досі немає єдиної думки, чи пов'язана перевага тієї чи іншої руки в людини з її інтелектом, кажуть учені.

Варто згадати, що лівші не завжди сприймалася в такому позитивному світлі. Упереджене ставлення до ліворуких має глибоке коріння і закладене в багатьох мовах.

Бути чиєюсь "правою рукою" — це добре, а мати "дві ліві ноги" — це погано. Піти направо — добре, а наліво — ні.

Проте американські президенти Білл Клінтон і Барак Обама — лівші. Ними також були Мікеланджело і Леонардо да Вінчі. Ну, і звичайно ж — Стів Джобс.