У "заразных" песен и вирусных заболеваний больше общего, чем кажется, - ученые

Некоторые мелодии настолько заразительны, что они передаются от человека к человеку так же, как и настоящий вирус.

В новом исследовании ученые из Университет Макмастерa в городе Гамильтон, Канада, доказали, что запоминающиеся песни, которые становятся "вирусными", передаются способом, который очень напоминает распространение настоящего вируса, сообщает Sciencealert

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Ученые обнаружили, что некоторые мелодии полностью вписываются в общую модель инфекционного заболевания, известную как модель "восприимчивый-зараженный-выздоровевший" (SIR). Ученые считают, что действуют одинаковые механизмы для распространения как болезней, так и песен.

Модель SIR была разработана, чтобы выделить основные механизмы передачи заболеваний и ученые использовали ее, чтобы применить к музыке. Хотя в самой мелодии может быть что-то, что делает ее более "вирусной", новое исследование показывают, что структура сообщества также влияет на популярность песни.

В новом исследовании, проведенном на территории Великобритании, ученые сравнивали разные жанры песен и определили, что люди скачивали одну музыку, а распространяли между собой другую. Например, несмотря на популярность поп-музыки, песни в жанре электронной музыки, набирали популярность и распространялись между людьми быстрее.

Ученые считают, что фанаты электронной музыки более восприимчивы к вирусным песням. Поклонники этой музыки, вероятно, более тесно связаны между собой, что позволяет навязчивой песне переходить от одного "носителя" к другому быстрее, чем у поклонников более распространенных жанров, таких как поп-музыка.

Подобным способом вирус болезни передается в сплоченном сообществе. Он также передается от человека к человеку через социальные взаимодействия. Согласно модели SIR потом он достигает своего пика и уходит. То же происходит и с музыкой, говорят ученые.

В конце любой эпидемии большинство людей оказываются зараженными, а в конце периода популярности хитовой песни большинство ее будут знать, резюмируют ученые.

Ученые из Лондонского университета в более ранних исследованиях пришли к выводу, что навязчивые мелодии могут быть связаны с внутренними переживаниями человека. Такие песни легко запоминаются, потому как они могут вызвать в памяти разные воспоминания или эмоции, которые слушатель когда-то ощущал. Но многое зависит от мелодии и слов в песне. По данным ученых, только 2% жителей Земли не страдают от навязчивых мелодий. И женщины чаще, чем мужчины подхватывают вирусные песни. Интересно, что только 8% мелодий без текста становятся вирусными. Также ученые утверждают, что в основном запоминается отрезок длительностью от 15 до 30 секунд.