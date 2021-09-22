У "заразних" пісень і вірусних захворювань більше спільного, ніж здається, — вчені

Деякі мелодії настільки заразливі, що вони передаються від людини до людини так само, як і справжній вірус.

У новому дослідженні вчені з Університету Макмастерa в місті Гамільтон, Канада, довели, що пісні, які запам'ятовуються і стають "вірусними", передаються способом, який дуже нагадує поширення справжнього вірусу, повідомляє Sciencealert

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Вчені виявили, що деякі мелодії повністю вписуються в загальну модель інфекційного захворювання, відому як модель "сприйнятливий-заражений-здоровий" (SIR). Вчені вважають, що діють однакові механізми для поширення як хвороб, так і пісень.

Модель SIR була розроблена, щоб виділити основні механізми передачі захворювань, і вчені використовували її, щоб застосувати для музики. Хоча в самій мелодії може бути щось, що робить її більш "вірусної", нові дослідження показують, що структура співтовариства також впливає на популярність пісні.

У новому дослідженні, проведеному на території Великобританії, вчені порівнювали різні жанри пісень і визначили, що люди завантажували одну музику, а поширювали між собою іншу. Наприклад, незважаючи на популярність поп-музики, пісні в жанрі електронної музики набирали популярність і поширювалися між людьми швидше.

Вчені вважають, що фанати електронної музики більш сприйнятливі до вірусних пісень. Шанувальники цієї музики, ймовірно, тісніше пов'язані між собою, що дозволяє нав'язливій пісні переходити від одного "носія" до іншого швидше, ніж у шанувальників поширеніших жанрів, таких як поп-музика.

Подібним способом вірус хвороби передається у згуртованому співтоваристві. Він також передається від людини до людини через соціальні взаємодії. Згідно з моделлю SIR, потім він досягає свого піку і йде. Те ж відбувається і з музикою, кажуть вчені.

У кінці будь-якої епідемії більшість людей виявляються зараженими, а в кінці періоду популярності хітової пісні більшість її знатимуть, резюмують вчені.

Вчені з Лондонського університету в більш ранніх дослідженнях прийшли до висновку, що нав'язливі мелодії можуть бути пов'язані з внутрішніми переживаннями людини. Такі пісні легко запам'ятовуються, тому що вони можуть викликати в пам'яті різні спогади або емоції, які слухач колись відчував. Але багато що залежить від мелодії та слів у пісні. За даними вчених, тільки 2% жителів Землі не страждають від нав'язливих мелодій. І жінки частіше, ніж чоловіки підхоплюють вірусні пісні. Цікаво, що тільки 8% мелодій без тексту стають вірусними. Також вчені стверджують, що в основному запам'ятовується відрізок тривалістю від 15 до 30 секунд.