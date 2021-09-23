Телескоп Хаббла обнаружил 6 мертвых массивных галактик из ранней Вселенной (фото)

По словам ученых, галактики умерли во время самого активного периода рождения звезд во Вселенной.

Космический телескоп Хаббла обнаружил 6 галактик, в которых, похоже, закончился холодный газообразный водород, необходимый для образования звезд, сообщает cbsnews.com

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Без холодного газообразного водорода, необходимого для подпитки существующих звезд и рождения новых, галактики, по сути, мертвы. Они не могут восстановится, даже если поглотят близлежащие более мелкие галактики и облака газа. Этот процесс просто увеличивает их размер.

Причина, по которой они погибли, до сих пор остается загадкой.

"Мы не понимаем, что со всем холодным газом в этих галактиках на ранних этапах формирования Вселенной. Может быть сверхмассивные черные дыры в центрах галактик активизировались и нагрели весь газ. Если это так, то он все еще там, просто еще горячий. Или он каким-то образом ушел из галактик и не может вернуться обратно. На эти вопросы нам еще придется найти ответы", — говорит Кейт Уитакер из Массачусетского университета.

Фото: CBS

Астрономы обнаружили галактики с помощью космического телескопа Хаббла. А затем использовали данные обсерватории ALMA на севере Чили, чтобы определить, содержат ли галактики холодную пыль, которая сигнализирует о существовании холодного газообразного водорода.

Но поскольку галактики очень старые и находятся слишком далеко, ученым пришлось воспользоваться методом гравитационного линзирования. Астрономы использовали сверхмассивные скопления галактик, которые были ближе к Земле, в качестве природных телескопов. Свет от далеких галактик усиливается гравитацией этих скоплений. Когда очень далекие галактики находятся за скоплениями, они кажутся растянутыми и увеличенными на изображениях, что помогает астрономам изучить их очень детально.

"Используя сильное гравитационное линзирование мы можем найти самые далекие, самые массивные первые галактики, которые прекратили свое звездообразование", — говорит Уитакер.

Напоминаем, что астрономы получили новый удивительный снимок галактики Центавр А, где видна ее необычна форма.