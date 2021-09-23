Телескоп Габбла зафіксував 6 мертвих масивних галактик із раннього Всесвіту (фото)

За словами вчених, галактики померли під час найактивнішого періоду народження зірок у Всесвіті.

Космічний телескоп Габбла зафіксував 6 галактик, в яких, схоже, закінчився холодний газоподібний водень, необхідний для утворення зірок, повідомляє cbsnews.com.

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Без холодного газоподібного водню, необхідного для підживлення наявних зірок і народження нових, галактики, по суті, мертві. Вони не можуть відновитися, навіть якщо поглинуть прилеглі більш дрібні галактики і хмари газу. Цей процес просто збільшує їхній розмір.

Причина, через яку вони загинули, досі залишається загадкою.

"Ми не розуміємо, що з усім холодним газом у цих галактиках на ранніх етапах формування Всесвіту. Можливо, надмасивні чорні діри в центрах галактик активізувалися і нагріли весь газ. Якщо це так, то він все ще там, просто ще гарячий. Або він якось пішов із галактик і не може повернутися назад. На ці питання нам ще доведеться знайти відповіді", — говорить Кейт Вітакер із Массачусетського університету.

Фото: CBS

Астрономи зафіксували галактики за допомогою космічного телескопа Габбла. А потім використовували дані обсерваторії ALMA на півночі Чилі, щоб визначити, чи містять галактики холодний пил, який сигналізує про існування холодного газоподібного водню.

Але оскільки галактики дуже старі та знаходяться занадто далеко, вченим довелося скористатися методом гравітаційного лінзування. Астрономи використовували надмасивні скупчення галактик, які були ближче до Землі як природні телескопи. Світло від далеких галактик посилюється гравітацією цих скупчень. Коли дуже далекі галактики знаходяться за скупченнями, вони здаються розтягнутими і збільшеними на зображеннях, що допомагає астрономам вивчити їх дуже детально.

"Використовуючи сильне гравітаційне лінзування ми можемо знайти найбільш віддалені, найпотужніші перші галактики, які припинили своє зореутворення", — говорить Вітакер.

Нагадуємо, що астрономи отримали новий дивовижний знімок галактики Центавр А, де видно її незвичайну форму.