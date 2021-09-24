На десятки тысяч лет раньше. Ученые нашли слишком древние следы людей в Америке

Ранее считалось, что первые люди на континенте появились 15 тыс. лет назад, однако новые данные это опровергают.

Самые древние известные человеческие отпечатки ног в Северной и Южной Америке были обнаружены на берегу древнего озера, которое находится на территории современного национального парка Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, пишет IFLS.

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Датируемые возрастом от 23 000 до 21 000 лет, отпечатки следов пошатнули многие устоявшиеся теории о том, как и когда люди впервые появились на континенте.

Впервые следы были замечены Дэвидом Бустосом, менеджером программы ресурсов парка, который нашел множество таких следов, путешествуя по региону Уайт-Сэндс.

Пораженный своей находкой, в январе 2016 года он пригласил группу ученых осмотреть найденные следы, что ознаменовало начало нынешней программы раскопок.

В конце концов, команда подтвердила, что скопление отпечатков было оставлено людьми, в том числе детьми и подростками, а также мамонтами и собакоподобным хищником. Анализ осадочного слоя показал, что человеческие следы были впечатаны в землю где-то между 23 000 и 21 000 лет назад.

"Это самые старые и хорошо датированные следы в Северной и Южной Америке", — рассказал один из соавторов исследования и палеонтолог, доктор Салли Рейнольдс из Борнмутского университета.

История о том, как и когда люди впервые прибыли в Америку, до сих пор горячо обсуждается. До недавнего времени наиболее широко распространенной точкой зрения считалось, что самыми ранними жителями Америки была группа, известная как "культура Кловиса", которая обосновалась на континенте около 15 000-13 000 лет назад.

Более поздние открытия отодвинули эту временную шкалу назад: по разным оценкам, первые обитатели появились здесь от 25 000 лет назад до 33 000 лет назад.

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Тем не менее конкретные доказательства отсутствуют. Но что ясно наверняка, эти недавно обнаруженные следы указывают на то, что люди бродили по Северной и Южной Америке, по крайней мере, 21 000 лет назад.

"Следы в осадочном слое очень хрупкие и не могут перемещаться, как это делают орудия труда или кости при определенных условиях. Количество следов и их четкая форма показывают нам, что они безошибочно принадлежат людям. Это может иметь огромное значение для нашего нынешнего представления о доисторической миграции людей", — объяснил доктор Рейнольдс.

Большинство исследователей считают, что первые люди прибыли в Америку из Азии через Берингийский сухопутный мост, который образовался между северо-восточной Сибирью и западной Аляской.

Затем они отправились на юг по внутреннему безледному коридору в западной Канаде и/или по тихоокеанскому прибрежному маршруту. Однако около 23 000 лет назад эта часть света была охвачена последним ледниковым периодом, известным как Максимум последнего оледенения (LGM).

Раньше исследователи считали, что эта миграция через Америку была бы слишком сложной для прохождения во время LGM. Однако найденные следы говорят об обратном.

Что остается неясным, так это то, как именно людям удалось совершить это нелегкое путешествие. Судя по полученным результатам, самые ранние миграции происходили через Азию, по Берингийскому сухопутному мосту и на Аляску.

"Ранее мы считали, что они двинулись на юг примерно после 16 000 лет назад, когда растаяли ледниковые щиты и открылся миграционный коридор, но более ранняя дата из Уайт-Сэндс показывает, что люди уже были в Америке. Это означает, что они мигрировали в Америку намного раньше, но все еще по тому же маршруту", — заключил Рейнольдс.