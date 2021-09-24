На десятки тисяч років раніше. Учені знайшли занадто древні сліди людей в Америці

Раніше вважалося, що перші люди на континенті з'явилися 15 тис. років тому, проте нові дані це спростовують.

Найдавніші відомі людські відбитки ніг у Північній і Південній Америці були виявлені на березі древнього озера, яке розташоване на території сучасного національного парку Вайт-Сендс, штат Нью-Мексико, пише IFLS.

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Відбитки слідів, що датуються віком від 23 000 до 21 000 років, похитнули багато сталих теорій про те, як і коли люди вперше з'явилися на континенті.

Уперше сліди були помічені Девідом Бустосом, менеджером програми ресурсів парку, який знайшов безліч таких слідів, подорожуючи по регіону Вайт-Сендс.

Вражений своєю знахідкою, у січні 2016 року він запросив групу вчених оглянути знайдені сліди, що ознаменувало початок нинішньої програми розкопок.

Зрештою, команда підтвердила, що скупчення відбитків було залишене людьми, зокрема дітьми і підлітками, а також мамонтами і собакоподібним хижаком. Аналіз осадового шару показав, що людські сліди були відбиті в землі десь між 23 000 і 21 000 роками тому.

"Це найстаріші і добре датовані сліди в Північній і Південній Америці", — розповів один із співавторів дослідження і палеонтолог, доктор Саллі Рейнольдс з Борнмутського університету.

Історія про те, як і коли люди вперше прибули до Америки, досі гаряче обговорюється. До недавнього часу найбільш широко поширеною точкою зору вважалося, що найбільш ранніми жителями Америки була група, відома як "культура Кловіса", що розмістилася на континенті близько 15 000-13 000 років тому.

Пізніші відкриття відсунули цю тимчасову шкалу назад: за різними оцінками, перші мешканці з'явилися тут від 25 000 років тому до 33 000 років тому.

[ + – ] Уявлення про життя людей, які залишили свої відбитки на місці нинішнього національного парку Вайт-Сендс, очима художника

Проте конкретних доказів немає. Але що зрозуміло точно, ці недавно виявлені сліди вказують на те, що люди бродили по Північній і Південній Америці, принаймні, 21 000 років тому.

"Сліди в осадовому шарі дуже крихкі і не можуть переміщатися, як це роблять знаряддя праці або кістки за певних умов. Кількість слідів і їхня чітка форма показують нам, що вони безпомилково належать людям. Це може мати величезне значення для нашого нинішнього уявлення про доісторичну міграцію людей", — пояснив доктор Рейнольдс.

Більшість дослідників вважають, що перші люди прибули до Америки з Азії через Берингійський сухопутний міст, який утворився між північно-східним Сибіром і західною Аляскою.

Потім вони вирушили на південь по внутрішньому коридору без льоду в західній Канаді і/або за тихоокеанським прибережним маршрутом. Однак, близько 23 000 років тому ця частина світу була охоплена останнім льодовиковим періодом, відомим як Максимум останнього заледеніння (LGM).

Раніше дослідники вважали, що ця міграція через Америку була б занадто складною для проходження під час LGM. Однак, знайдені сліди говорять про зворотне.

Що залишається незрозумілим, то це те, як саме людям вдалося зробити цю нелегку подорож. Судячи з отриманих результатів, найраніші міграції відбувалися через Азію, по Берингійському сухопутному мосту і на Аляску.

"Раніше ми вважали, що вони рушили на південь приблизно після 16 000 років тому, коли розтанули льодовикові щити і відкрився міграційний коридор, але більш рання дата з Вайт-Сендс показує, що люди вже були в Америці. Це означає, що вони мігрували в Америку набагато раніше, але все ще за тим маршрутом", — підсумував Рейнольдс.