Как управлять сновидениями. Ученые нашли способ вызывать осознанные сны

Исследователи говорят, что специальные техники и препарат для улучшения памяти помогают управлять снами.

Исследователи утверждают, что нашли эффективный способ вызывать осознанные сновидения. Об этом сообщает Science Alert.

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Ученые из Университета Висконсин-Мэдисон решили проверить, действительно ли химические вещества, такие как ингибиторами ацетилхолинэстеразы (AChEls) могут способствовать осознанным сновидениям.

Одно из лекарств для улучшения памяти при болезни Альцгеймера, называемое галантамином, содержит быстродействующий AChEls. У препарата незначительные побочные эффекты, поэтому исследователи решили провести эксперимент. Для этого была набрана группа из 121 участника, чтобы выяснить влияние препарата.

Отмечается, что участниками эксперимента стали не просто добровольцы, а энтузиасты, который прошли обучение по соответствующим протоколам. Только после этого когнитивный тренинг был объединен с приемом галантамина.

На протяжении трех ночей участники принимали увеличивающиеся дозы препарата. В первую ночь людям давали плацебо, во вторую – 4 мг препарата, а в конце 8 мг.

Каждую ночь участники практиковали методы управления сновидениями и принимали препарат.

Исследование показало, что сочетание галантамина с техникой управления сновидениями действительно дает положительный результат. Более высокая доза препарата лишь усиливала эффект.

По словам экспертов, люди смогут не только наслаждаться фантастическими сновидениями, но и контролировать их. Также работа может помочь обнаружить связь между осознанными сновидениями и человеческим сознанием. Такая практика может помочь и людям, который страдают от ночных кошмаров.

Ученые предупреждают, что исследование далеко от завершения, поэтому безопасность метода еще не изучена.

"Когда я провел рукой по кирпичной стене, я смог почувствовать грубую текстуру и очертания отдельных кирпичей", – рассказывает о своем опыте один из членов команды, когнитивный нейробиолог Бенджамин Бэрд из Университета Висконсин-Мэдисон.

Большинство людей один или несколько раз в жизни переживают осознанные сновидения, но в целом, это явления остается крайне редким. Из-за растущей популярности осознанных сновидений появилась целая индустрия, которая стремится найти метод управления снами.

Известно, что в осознанном сне время движется медленнее. Исследователи измерили, сколько времени человеку требуется, чтобы выполнить ту или иную задачу во сне и во время бодрствования. Когда человек находится в осознанном сне, он может рассказать исследователям, сколько времени у него ушло на умственную задачу.

Похоже, что для человека в осознанном сне все происходит медленнее. Это может быть связано с более медленной работой мозга или с отсутствием нормального движения мышц во время сна.