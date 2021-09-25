Як управляти сновидіннями. Вчені знайшли спосіб викликати свідомі сни

Дослідники говорять, що спеціальні техніки і препарат для поліпшення пам'яті допомагають керувати снами.

Дослідники стверджують, що знайшли ефективний спосіб викликати свідомі сни. Про це повідомляє Science Alert.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Вчені з Університету Вісконсін-Медісон вирішили перевірити, чи дійсно хімічні речовини, такі як інгібітори ацетилхолінестерази (AChEls) можуть сприяти свідомим сновидінням.

Ліки для поліпшення пам'яті при хворобі Альцгеймера, зване Галантамін, містить швидкодіючий AChEls. У препарату є досить незначні побічні ефекти, тому дослідники вирішили провести експеримент. Для цього була набрана група з 121 учасника, щоб з'ясувати вплив препарату.

Відзначається, що учасниками експерименту стали не просто добровольці, а ентузіасти, котрі пройшли навчання за відповідними протоколами. Тільки після цього когнітивний тренінг був об'єднаний з прийомом галантамина.

Протягом трьох ночей учасники брали участь у експерименті збільшуючи дози препарату. В першу ніч людям давали плацебо, в другу — 4 мг препарату, а в кінці 8 мг.

Щоночі учасники практикували методи управління сновидіннями і приймали препарат.

Дослідження показало, що поєднання галантаміна з технікою управління сновидіннями дійсно дає позитивний результат. Більш висока доза препарату лише посилювала ефект.

За словами експертів, люди зможуть не тільки насолоджуватися фантастичними сновидіннями, а й контролювати їх. Також робота може допомогти виявити зв'язок між свідомим сновидіннями і людською свідомістю. Така практика може допомогти і людям, що страждають від нічних кошмарів.

Вчені попереджають, що дослідження далеко від завершення, тому безпека методу ще не вивчена.

"Коли я провів рукою по цегляній стіні, я зміг відчути грубу текстуру і обриси окремих цеглин", — розповідає про свій досвід один з членів команди, когнітивний нейробіолог Бенджамін Берд з Університету Вісконсін-Медісон.

Більшість людей один або кілька разів в житті переживають усвідомлені сновидіння, але в цілому, це явищє залишається вкрай рідкісним. Через зростаючу популярність свідомих сновидінь з'явилася ціла індустрія, яка прагне знайти метод управління снами.

Відомо, що в усвідомленому сні час рухається повільніше. Дослідники виміряли, скільки часу людині потрібно, щоб виконати те чи інше завдання уві сні. Коли людина знаходиться в свідомому сні, він може розповісти дослідникам, скільки часу у нього пішло на розумову задачу.

Схоже, що для людини в усвідомленому сні все відбувається повільніше. Це може бути пов'язано з більш повільною роботою мозку або з відсутністю нормального руху м'язів під час сну.