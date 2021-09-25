Як управляти сновидіннями. Вчені знайшли спосіб викликати свідомі сни
Дослідники говорять, що спеціальні техніки і препарат для поліпшення пам'яті допомагають керувати снами.
Дослідники стверджують, що знайшли ефективний спосіб викликати свідомі сни. Про це повідомляє Science Alert.
Вчені з Університету Вісконсін-Медісон вирішили перевірити, чи дійсно хімічні речовини, такі як інгібітори ацетилхолінестерази (AChEls) можуть сприяти свідомим сновидінням.
Ліки для поліпшення пам'яті при хворобі Альцгеймера, зване Галантамін, містить швидкодіючий AChEls. У препарату є досить незначні побічні ефекти, тому дослідники вирішили провести експеримент. Для цього була набрана група з 121 учасника, щоб з'ясувати вплив препарату.
Відзначається, що учасниками експерименту стали не просто добровольці, а ентузіасти, котрі пройшли навчання за відповідними протоколами. Тільки після цього когнітивний тренінг був об'єднаний з прийомом галантамина.
Протягом трьох ночей учасники брали участь у експерименті збільшуючи дози препарату. В першу ніч людям давали плацебо, в другу — 4 мг препарату, а в кінці 8 мг.
Щоночі учасники практикували методи управління сновидіннями і приймали препарат.
Дослідження показало, що поєднання галантаміна з технікою управління сновидіннями дійсно дає позитивний результат. Більш висока доза препарату лише посилювала ефект.
За словами експертів, люди зможуть не тільки насолоджуватися фантастичними сновидіннями, а й контролювати їх. Також робота може допомогти виявити зв'язок між свідомим сновидіннями і людською свідомістю. Така практика може допомогти і людям, що страждають від нічних кошмарів.
Вчені попереджають, що дослідження далеко від завершення, тому безпека методу ще не вивчена.
"Коли я провів рукою по цегляній стіні, я зміг відчути грубу текстуру і обриси окремих цеглин", — розповідає про свій досвід один з членів команди, когнітивний нейробіолог Бенджамін Берд з Університету Вісконсін-Медісон.
Більшість людей один або кілька разів в житті переживають усвідомлені сновидіння, але в цілому, це явищє залишається вкрай рідкісним. Через зростаючу популярність свідомих сновидінь з'явилася ціла індустрія, яка прагне знайти метод управління снами.
Відомо, що в усвідомленому сні час рухається повільніше. Дослідники виміряли, скільки часу людині потрібно, щоб виконати те чи інше завдання уві сні. Коли людина знаходиться в свідомому сні, він може розповісти дослідникам, скільки часу у нього пішло на розумову задачу.
Схоже, що для людини в усвідомленому сні все відбувається повільніше. Це може бути пов'язано з більш повільною роботою мозку або з відсутністю нормального руху м'язів під час сну.