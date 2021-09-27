Орбитальное столпотворение. Ученый рассказал сколько спутников вращается вокруг Земли

Ежегодно количество запускаемых спутников на орбиту увеличивается.

Начиная с первого запуска искусственного спутника Земли в 1957 году, человечество выводит на орбиту все больше и больше спутников. До начала 2010-х годов ежегодно в космос отправляли от 60 до 100 искусственных объектов, говорит Суприя Чакрабарти из Массачусетского университета в Лоуэлле, сообщает space.com

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В 2020 году в космос отправили еще 1300 спутников и впервые в истории ежегодный запуск превысил отметку в 1000 новых спутников. Но в 2021 году по состоянию на сентябрь запустили уже около 1400 новых спутников и их число будет расти.

Одной из причин того, что спутников становится больше, является их размер. Они стали меньше благодаря новым достижениям в электронике. 94% всех спутников, запущенных в 2020 году, весили меньше 600 кг.

Большинство из этих спутников используют для наблюдения за Землей или для связи и Интернета. Только в 2020 году две частные компании, Starlink и OneWeb отправили в космос почти 1000 спутников, чтобы обеспечить доступ к Интернету. Они также планируют запустить в ближайшие годы более 40 000 спутников, чтобы создать спутниковые "мегасозвездия" на низкой околоземной орбите.

Скоро на этот рынок, стоимостью 1 триллион долларов, зайдет компания Amazon со своим проектом Kuiper.

Новые спутники также несут угрозу для астрономии, говорит Чакрабарти. Наблюдать за космосом становится труднее, ведь спутники начинают закрывать собой звезды. В свою очередь радиоастрономы боятся, что они могут потерять 70% чувствительности на определенных частотах из-за помех от мегасозвездий спутников.

Также ученые беспокоятся о том, что из-за космического мусора на орбите возрастает вероятность столкновений со спутниками. По словам Чакрабарти нужно обновить существующие правила и создать новые касательно запускаемых объектов на орбиту.

Компания SpaceX протестировала способы снизить влияние мегасозвездий Starlink, а компания Amazon планирует выводить свои спутники с орбиты в течение 355 дней после завершения миссии. Эти действия вселяют надежду, что коммерческие компании и наука придут к взаимовыгодному решению проблемы, говорит Чакрабарти.

По данным Управления ООН по вопросам космического пространства, на конец апреля 2021 года в космосе находилось 7 389 спутников. За все время запусков в космос отправили 11 139 спутников, из которых только 7 389 находятся в космосе, а остальные либо сгорели в атмосфере, либо вернулись на Землю в виде обломков.