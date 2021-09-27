Орбітальне стовпотворіння. Учений розповів скільки супутників обертається навколо Землі

Щорічно кількість супутників, які запускаються на орбіту, збільшується.

Починаючи з першого запуску штучного супутника Землі в 1957 році, людство виводить на орбіту все більше й більше супутників. До початку 2010-х років щорічно в космос відправляли від 60 до 100 штучних об'єктів, говорить Супрія Чакрабарті з Массачусетського університету в Ловеллі, повідомляє space.com.

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У 2020 році в космос відправили ще 1 300 супутників і вперше в історії щорічний запуск перевищив позначку 1 000 нових супутників. Але в 2021 році станом на вересень запустили вже майже 1 400 нових супутників і їхня кількість ростиме.

Однією з причин того, що супутників стає більше, є їхній розмір. Вони стали меншими завдяки новим досягненням в електроніці. 94% усіх супутників, запущених у 2020 році, важили менше 600 кг.

Більшість із цих супутників використовують для спостереження за Землею або для зв'язку та інтернету. Тільки в 2020 році дві приватні компанії, Starlink та OneWeb відправили в космос майже 1 000 супутників, щоб забезпечити доступ до інтернету. Вони також планують запустити в найближчі роки понад 40 000 супутників, щоб створити супутникові "мегасузір'я" на низькій навколоземній орбіті.

Скоро на цей ринок, вартістю 1 трильйон доларів, зайде компанія Amazon зі своїм проєктом Kuiper.

Нові супутники також загрожують астрономії, каже Чакрабарті. Спостерігати за космосом стає важче, адже супутники починають закривати собою зірки. Зі свого боку радіоастрономи бояться, що вони можуть втратити 70% чутливості на певних частотах через перешкоди від мегасузір'їв супутників.

Також учені турбуються про те, що через космічне сміття на орбіті зростає ймовірність зіткнень із супутниками. За словами Чакрабарті потрібно оновити наявні правила і створити нові щодо об'єктів, які запускаються на орбіту.

Компанія SpaceX протестувала способи знизити вплив мегасузір'їв Starlink, а компанія Amazon планує виводити свої супутники з орбіти протягом 355 днів після завершення місії. Ці дії вселяють надію, що комерційні компанії та наука дійдуть взаємовигідного рішення проблеми, говорить Чакрабарті.

За даними Управління ООН із питань космічного простору, станом на кінець квітня 2021 року в космосі знаходилося 7 389 супутників. За весь час запусків у космос відправили 11 139 супутників, з яких тільки 7 389 знаходяться в космосі, а інші або згоріли в атмосфері, або повернулися на Землю у вигляді уламків.