Вы младше 40? Тогда стоит ожидать небывалых стихийных бедствий, засух и наводнений

Детей, рожденных в 2021 году, ждет в семь раз больше тепловых волн, вдвое больше лесных пожаров, втрое больше засух, неурожаев и наводнений, если сравнить с тем, что видело поколение их прабабушек и прадедушек.

Все, кому сейчас еще не исполнилось 40, в будущем столкнутся с беспрецедентными природными явлениями. Об этом говорит Вим Тьери, климатолог из Брюссельского университета, передает журнал Science.

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Это первый подобный эксперимент, в рамках которого моделировались влияние изменений климата на жизнь людей из разных возрастных групп и разных регионов планеты.

При сегодняшних темпах глобального потепления картина рисуется весьма неприглядная. В частности, исследование показало, что глобальное потепление затронет жителей разных стран непропорционально, поскольку регионы планеты подвергнутся климатическими изменениям не в равной мере. Более чем 170 млн нынешних детей в некоторых странах Африки ожидает в 50 раз больше тепловых волн и в шесть раз больше других экстремальных погодных условий, по сравнению с 50 млн детей того же возраста, которые живут в Европе и Центральной Азии.

Более того, влияние климатических изменений может быть еще ощутимее, чем предполагают прогнозы. Все потому, что в ходе исследований учитывалась только частотность экстремальных явлений, а не их продолжительность и степень. "Мы не принимали в расчет то, что в будущем тепловые волны могут длится вдвое дольше, чем сейчас", — говорит климатолог из Брюссельского университета. К тому же, потенциальные бедствия изучались отдельно от других, но если они происходят одновременно, эффект может быть кумулятивным. "Есть тенденция к тому, что все это может происходить одновременно, — объясняет Вим Тьери. — Представьте, тепловые волны и засуху, или речные наводнения и тропические циклоны".

Он надеется, что страны все же начнут активно бороться с выбросами парниковых газов и, таким образом, ограничат глобальное потепление, что позволит избежать самых катастрофических сценариев. "Это должно быть призывом к действию, — говорит ученый. — Все в наших руках, чтобы избежать худшего из возможных сценариев глобального потепления. Мы все должны бороться с изменениями климата".

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