Ви молодше 40? Тоді варто очікувати небувалих стихійних лих, посух і повеней

Дітей, народжених у 2021 році, чекає у сім разів більше теплових хвиль, вдвічі більше лісових пожеж, втричі більше посух, неврожаїв і повеней, якщо порівняти з тим, що бачило покоління їхніх прабабусь і прадідусів.

Усі, кому зараз ще не виповнилося 40, у майбутньому зіткнуться з безпрецедентними природними явищами. Про це говорить Вім Т'єрі, кліматолог із Брюссельського університету, передає журнал Science.

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Це перший подібний експеримент, у межах якого моделювався вплив змін клімату на життя людей з різних вікових груп і різних регіонів планети.

За сьогоднішніх темпів глобального потепління картина малюється досить неприваблива. Зокрема, дослідження показало, що глобальне потепління торкнеться жителів різних країн непропорційно, оскільки регіони планети піддадуться кліматичними змінами нерівномірно. Більш ніж 170 млн нинішніх дітей у деяких країнах Африки очікує в 50 разів більше теплових хвиль і в шість разів більше інших екстремальних погодних умов, порівняно з 50 млн дітей того ж віку, які живуть в Європі та Центральній Азії.

Більш того, вплив кліматичних змін може бути ще відчутнішим, ніж припускають прогнози. Усе тому, що в процесі досліджень враховувалася тільки частотність екстремальних явищ, а не їхні тривалість і ступінь. "Ми не брали до уваги те, що в майбутньому теплові хвилі можуть триває вдвічі довше, ніж зараз", — говорить кліматолог із Брюссельського університету. До того ж, потенційні лиха вивчалися окремо від інших, але якщо вони відбуваються одночасно, ефект може бути кумулятивним. "Є тенденція до того, що все це може відбуватися одночасно, — пояснює Вім Т'єрі. — Уявіть, теплові хвилі та посуху, або річкові повені та тропічні циклони".

Він сподівається, що країни все ж почнуть активно боротися з викидами парникових газів і, так, обмежать глобальне потепління, що дозволить уникнути катастрофічних сценаріїв. "Це повинно бути закликом до дії, — говорить учений. — Усе в наших руках, щоб уникнути гіршого з можливих сценаріїв глобального потепління. Ми всі повинні боротися зі змінами клімату".

Раніше Фокус повідомляв про терміни, коли зміна клімату в Україні стане вже незворотньою.