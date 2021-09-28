Орел возрастом 25 млн лет. Ученые открыли один из старейших видов хищных птиц

По словам исследователей, древний орел был непохож на современных пернатых хищников.

Палеонтологи нашли окаменелость древнего орла, который жил 25 миллионов лет назад в Южной Австралии и оказалось, что этот новый вид, который назвали Archaehierax sylvestris был одним из старейших видов хищных птиц в мире, сообщает The Guardian.

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Эллен Мэзер из Университета Флиндерса говорит, что древняя птица была немного меньше клинохвостого орла, который живет в Австралии и достигает 1 метра в длину и двух метров в размахе крыльев.

"По нашим данным это был один из самых крупных орлов того времени", — говорит Мэзер.

По словам палеонтологов, несмотря на то, что на месте, где была обнаружена окаменелость, сейчас находится пустыня, 25 миллионов лет назад там был тропический лес. Ученые полагают, что древний пернатый хищник охотился на мелких и среднего размера птиц и млекопитающих, таких как предки современных опоссумов и коал.

У орла были относительно короткие для своего размера крылья, но длинные ноги. По словам Мэзер, это не удивительно, ведь ему нужно было летать среди густого леса. Таким образом он адаптировался к среде обитания.

"Нам кажется он нападал на своих жертв из засады, ведь он не мог быстро летать, но был достаточно ловким, чтобы быстро схватить добычу, которая находилась рядом", — говорит Мэзер.

По словам ученых, данное открытие говорит о том, что в Австралии на раннем этапе эволюции животных и птиц существовал орел-эндемик. Это вид, который обитает только на определенной территории. Ведь древний хищник принадлежал к отдельной эволюционной ветви орлов и не является предком современных видов.

"Это говорит о том, что еще 25 миллионов лет Австралия была местом уникального биоразнообразия", — говорит Мэзер.

У древнего орла был ряд особенностей, непохожих на те, которые есть у ныне живущих ястребов и орлов. Ученые обнаружили более 60 костей древнего орла и это наиболее хорошо сохранившаяся окаменелость среди других найденных здесь окаменелостей древних животных.

Archaehierax sylvestris – это не единственный хищник, которого обнаружили палеонтологи. Исследователи нашли отдельные кости, которые доказывают, что в древнем лесу обитал и меньший орел, но окаменелости слишком фрагментарны, чтобы дать этому виду название, говорят ученые.

Два года назад ученые обнаружили в Новой Зеландии окаменелости также одного из старейших в мире видов птиц, которые жили около 62 миллионов лет назад. Этот вид назвали Protodontopteryx ruthae. Это была морская птица, размером с современную чайку. На краю ее клюва имелись зубоподобные костяные выступы.

Данный вид относится к семейству древних птиц Pelagornithids. Интересно, что потомки найденного Protodontopteryx ruthae эволюционировали до одних из самых больших птиц в истории с размахом крыльев более 5 метров. А некоторые гиганты, которые парили над океанами были еще больше.

Последний вид семейства Pelagornithids вымер около 2,5 миллионов лет назад, незадолго до появления современного человека.