Орел віком 25 млн років. Учені відкрили один із найстаріших видів хижих птахів

За словами дослідників, стародавній орел був несхожий на сучасних пернатих хижаків.

Палеонтологи знайшли скам'янілість стародавнього орла, який жив 25 мільйонів років тому в Південній Австралії, і виявилося, що цей новий вид, який назвали Archaehierax sylvestris, був одним із найстаріших видів хижих птахів на світі, повідомляє The Guardian.

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Еллен Мезер із Університету Флиндерса каже, що стародавня пташка була трохи меншою за клинохвостого орла, який живе в Австралії і досягає 1 метра в довжину і двох метрів у розмаху крил.

"За нашими даними, це був один із найбільших орлів того часу", — говорить Мезер.

За словами палеонтологів, незважаючи на те, що на місці, де була виявлена скам'янілість, зараз розташована пустеля, 25 мільйонів років тому там був тропічний ліс. Учені вважають, що древній пернатий хижак полював на дрібних і середнього розміру птахів і ссавців, таких як предки сучасних опосумів і коал.

У орла були відносно короткі для свого розміру крила, але довгі ноги. За словами Мезер, це не дивно, адже йому потрібно було літати серед густого лісу. Таким чином він адаптувався до середовища проживання.

"Нам здається, він нападав на своїх жертв із засідки, адже він не міг швидко літати, але був досить спритним, щоб швидко схопити здобич, яка перебувала поруч", — говорить Мезер.

За словами вчених, це відкриття говорить про те, що в Австралії на ранньому етапі еволюції тварин і птахів існував орел-ендемік. Це вид, який мешкає тільки на певній території. Адже древній хижак належав до окремої еволюційної гілки орлів і не є предком сучасних видів.

"Це говорить про те, що ще 25 мільйонів років Австралія була місцем унікального біорізноманіття", — говорить Мезер.

У стародавнього орла була низка особливостей, несхожих на ті, які є у нині живих яструбів і орлів. Учені виявили понад 60 кісток стародавнього орла, і ця скам'янілість найкраще збереглася серед інших знайдених тут скам'янілостей прадавніх тварин.

Archaehierax sylvestris — це не єдиний хижак, якого виявили палеонтологи. Дослідники знайшли окремі кістки, які доводять, що в стародавньому лісі жив і менший орел, але скам'янілості занадто фрагментарні, щоб дати цьому виду назву, кажуть учені.

Два роки тому вчені виявили в Новій Зеландії скам'янілості також одного з найстаріших у світі видів птахів, які жили близько 62 мільйонів років тому. Цей вид назвали Protodontopteryx ruthae. Це була морська пташка, розміром із сучасну чайку. На краю її дзьоба були зубоподібні кістяні виступи.

Цей вид відноситься до сімейства стародавніх птахів Pelagornithids. Цікаво, що нащадки знайденого Protodontopteryx ruthae еволюціонували до одних із найбільших птахів в історії з розмахом крил понад 5 метрів. А деякі гіганти, які ширяли над океанами, були ще більшими.

Останній вид сімейства Pelagornithids вимер близько 2,5 мільйона років тому, незадовго до появи сучасної людини.