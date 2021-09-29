Первый фильм в космосе. На следующей неделе на МКС летит съемочная группа из России

В фильме российская актриса сыграет хирурга, которого внезапно отправили в космос.

5 октября должны отправится на Международную космическую станцию российские режиссер и актриса первого полнометражного художественного фильма под названием "Вызов", сообщает Futurism.

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По сюжету фильма, хирурга отправляют на МКС, чтобы спасти жизнь астронавта. Вместе с режиссером фильма Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд на борту космического корабля "Союз" также полетит астронавт Антон Шкаплеров. На российской части орбитальной станции съемочная группа должна провести 10 дней.

Именно отсутствие реального опыта пребывания в космосе у российской актрисы должно передать на экране реальные ощущения человека, который впервые туда попал. Данный полет может вывести Россию вперед в постоянной конкуренции со Штатами теперь в плане первопроходцев, которые снимают первый коммерческий фильм на орбите, пишет Futurism.

По словам эксперта по космическим исследованиям Элис Горман из Университета Флиндерс, Австралия, съемка фильма на МКС создаст более достоверную картинку, чем это показано в других научно-фантастических фильмах. Но некоторые элементы фильма будут раздвигать границы настоящей науки.

А именно, героине Пересильд нужно будет сделать операцию, которую делали на орбите на животных только ради экспериментов. Неясно, как будет выглядеть вымышленная хирургическая установка и будут ли эти сцены сниматься на космической станции, а не на Земле, но будет интересно посмотреть, как вымышленная медицина сочетается с реальными съемками в космосе, пишет автор статьи.

Шипенко и Пересильд вернутся на Землю 17 октября вместе с астронавтом Олегом Новицким, который живет на станции с апреля. Шкаплеров останется на орбите.

Предстоящий полет – это первая из нескольких запланированных полетов на МКС ​​непрофессиональных астронавтов в течение следующих нескольких месяцев. В декабре японский миллиардер Юсаку Маэдзава, продюсер Йозо Хирано и астронавт Александр Мисуркин отправятся на корабле "Союз" и проведут на орбите 12 дней.

Потом в конце февраля следующего года в рамках миссии Axi-1 от компании Axiom Space на МКС полетят четыре человека на корабле SpaceX Crew Dragon. Трое из них оплачивают свой полет, а четвертым будет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, сотрудник Axiom Space, который будет руководить полетом.

Напоминаем, что первый непрофессиональный экипаж отправился в космос на корабле Crew Dragon в рамках миссии от компании SpaceX под названием Inspiration4. Четыре человека провели в космосе 3 дня.