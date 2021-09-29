Перший фільм у космосі. Наступного тижня на МКС летить знімальна група з Росії

У фільмі російська акторка зіграє хірурга, якого раптово відправили в космос.

5 жовтня мають вирушити на Міжнародну космічну станцію російські режисер та акторка першого повнометражного художнього фільму під назвою "Виклик", повідомляє Futurism.

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За сюжетом фільму, хірурга відправляють на МКС, щоб врятувати життя астронавта. Разом із режисером фільму Климом Шипенком та акторкою Юлією Пересільд на борту космічного корабля "Союз" також полетить астронавт Антон Шкаплеров. На російській частині орбітальної станції знімальна група повинна провести 10 днів.

Саме відсутність реального досвіду перебування в космосі у російської актриси має передати на екрані реальні відчуття людини, яка вперше туди потрапила. Цей політ може вивести Росію вперед у постійній конкуренції зі Штатами тепер у плані першопрохідців, які знімають перший комерційний фільм на орбіті, пише Futurism.

За словами експерта з космічних досліджень Еліс Горман з Університету Фліндерс, Австралія, зйомка фільму на МКС створить більш достовірну картинку, ніж це показано в інших науково-фантастичних фільмах. Але деякі елементи фільму будуть розсовувати межі справжньої науки.

А саме, героїні Пересільд потрібно буде зробити операцію, яку робили на орбіті на тваринах тільки заради експериментів. Незрозуміло, як виглядатиме вигадана хірургічна установка і чи будуть ці сцени зніматися на космічній станції, а не на Землі, але буде цікаво подивитися, як вигадана медицина поєднується з реальними зйомками в космосі, пише автор статті.

Шипенко та Пересільд повернуться на Землю 17 жовтня разом з астронавтом Олегом Новицьким, який живе на станції з квітня. Шкаплеров залишиться на орбіті.

Майбутній політ — це перша з кількох запланованих польотів на МКС непрофесійних астронавтів протягом наступних декількох місяців. У грудні японський мільярдер Юсаку Маедзава, продюсер Йозо Хірано й астронавт Олександр Місуркін вирушать на кораблі "Союз" і проведуть на орбіті 12 днів.

Потім наприкінці лютого наступного року в межах місії Axi-1 від компанії Axiom Space на МКС полетять чотири людини на кораблі SpaceX Crew Dragon. Троє з них оплачують свій політ, а четвертим буде колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрія, співробітник Axiom Space, який керуватиме польотом.

Нагадуємо, що перший непрофесійний екіпаж вирушив у космос на кораблі Crew Dragon у межах місії від компанії SpaceX під назвою Inspiration4. Чотири людини провели в космосі 3 дні.