Корова на борту. Китайские астронавты оставили свою станцию на попечение мягкой игрушки (фото)

Игрушечная корова пока единственный член экипажа орбитальной станции Китая.

В настоящее время на борту космической станции Китая нет астронавтов, но безбилетный пассажир, которого доставил грузовой корабль Tianzhou 3 охраняет станцию до прибытия нового экипажа в октябре, сообщает space.com

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Камеры на борту грузового космического корабля Tianzhou 3 показали игрушечную корову, спрятанную среди припасов и оборудования. Корабль Tianzhou 3 состыковался с "Тяньхэ", основным модулем китайской космической станции "Тяньгун" в рамках подготовки к астронавтов на корабле "Шэньчжоу-13", запуск которого запланирован на 16 октября.

Фото: CCTV

Корова, вероятно, была выбрана из-за того, что этот год – это год Быка по китайскому календарю. Игрушка закреплена и не является "показателем невесомости", как это было во время некоторых американский миссий, когда подобные предметы начинали плавать в невесомости.

Это уже не первый раз, когда подобная игрушка пребывает на борту китайской станции. Участник первого экипажа Лю Бомин, который жил на космической станции "Тяньгун", также брал с собой плюшевую корову и забрал ее по возвращении на Землю.

Китай уже запланировал и следующий полет экипажа на свою станцию в рамках миссии "Шэньчжоу 14" в мае 2022 года. Это будет год Тигра, поэтому возможно мы увидим другую игрушку на борту, сообщает space.com