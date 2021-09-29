Корова на борту. Китайські астронавти залишили свою станцію на м'яку іграшку (фото)

Іграшкова корова поки єдиний член екіпажу орбітальної станції Китаю.

Наразі на борту космічної станції Китаю немає астронавтів, але безквитковий пасажир, якого доставив вантажний корабель Tianzhou 3, охороняє станцію до прибуття нового екіпажу в жовтні, повідомляє space.com.

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Камери на борту вантажного космічного корабля Tianzhou 3 показали іграшкову корову, заховану серед припасів і обладнання. Корабель Tianzhou 3 зістикувався з "Тяньхе", основним модулем китайської космічної станції "Тяньгун" у межах підготовки до астронавтів на кораблі "Шеньчжоу-13", запуск якого запланований на 16 жовтня.

Фото: CCTV

Корова, ймовірно, була обрана через те, що цей рік — це рік Бика за китайським календарем. Іграшка закріплена і не є "показником невагомості", як це було під час деяких американських місій, коли подібні предмети починали плавати в невагомості.

Це вже не вперше, коли подібна іграшка перебуває на борту китайської станції. Учасник першого екіпажу Лю Бомін, який жив на космічній станції "Тяньгун", також брав із собою плюшеву корову і забрав її після повернення на Землю.

Китай уже запланував і наступний політ екіпажу на свою станцію в межах місії "Шеньчжоу 14" у травні 2022 року. Це буде рік Тигра, тому, можливо, ми побачимо іншу іграшку на борту, повідомляє space.com