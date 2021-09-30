В древнегреческом "городе богов" были найдены ворота в храм Зевса
Во время раскопок в древнем городе Магнесия, ученые обнаружили ворота, копия которых выставлена в музее Берлина.
Раскопки в древнем греческом городе Магнезия, который находится недалеко от турецкого города Герменджик ведутся под руководством доцента Геркема Кекдемира из Университета Анкары. Ученые обнаружили входные ворота храма Зевса, точная копия которых находится в Пергамском музее Берлина, сообщает hurriyetdailynews.com
Первые раскопки
Немецкий археолог Карл Хуманн еще в 1891-1893 годах раскопал в Магнесии руины театра, стадиона, храмов древнегреческих богов Артемиды и Зевса. Во время раскопок было также было найдено 80 статуй и различных предметов.
Магнесия была религиозным центром
В древние времена Магнесия была ведущим религиозным центром региона, где проводились разнообразные религиозные праздники, посвященные греческим богам.
"Это очень важный город с точки зрения религии. Мы можем назвать его городом "богов и богинь", – говорит Кекдемир
Копия храма в Берлине
Археологам удалось раскопать входные ворота храма Зевса, копия которого выставлена в музее Берлина. Карл Хуманн после своих раскопок вывез части храма, из которого и была создана эта копия.
"В следующем году мы покажем оригинальное сооружение, точная копия которого выставлена в берлинском музее", — говорит Кекдемир.
По словам археологов их цель – это раскопать весь храм, который был построен в конце третьего — в начале второго века до нашей эры архитектором Гермогеном.
Древний город Магнесия
Считается, что древний город Магнесия был основан греками, которые прибыли в Малую Азию из греческого региона Фессалия.
Магнесия была городом, окруженным стенами с хорошо спланированной системой улиц. Земля вокруг города была чрезвычайно плодородной, здесь производили вино, выращивали инжир и огурцы. Город был очень богатым, что позволило ему конкурировать с древним городом Эфесом.
Еще один храм Зевса
Одним из самых известных храмов Зевса считается храм в греческом городе Олимпия. Строительство храма продолжалось с 470 по 457 годы до нашей эры под руководством архитектора Либона. Внутри храма находилась знаменитая статуя Зевса, высотой 13 метров, которая считалась одним из Семи чудес света. К сожалению, и храм, и статуя Зевса были разрушены землетрясением.