В древнегреческом "городе богов" были найдены ворота в храм Зевса

Во время раскопок в древнем городе Магнесия, ученые обнаружили ворота, копия которых выставлена в музее Берлина.

Раскопки в древнем греческом городе Магнезия, который находится недалеко от турецкого города Герменджик ведутся под руководством доцента Геркема Кекдемира из Университета Анкары. Ученые обнаружили входные ворота храма Зевса, точная копия которых находится в Пергамском музее Берлина, сообщает hurriyetdailynews.com

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

[ + – ] Руины храма Артемиды в Магнесии. Фото: wikipedia

Первые раскопки

Немецкий археолог Карл Хуманн еще в 1891-1893 годах раскопал в Магнесии руины театра, стадиона, храмов древнегреческих богов Артемиды и Зевса. Во время раскопок было также было найдено 80 статуй и различных предметов.

[ + – ] Руины стадиона в Магнесии. Фото: wikipedia

Магнесия была религиозным центром

В древние времена Магнесия была ведущим религиозным центром региона, где проводились разнообразные религиозные праздники, посвященные греческим богам.

[ + – ] Руины древнего города Магнесия. Фото: wikipedia

"Это очень важный город с точки зрения религии. Мы можем назвать его городом "богов и богинь", – говорит Кекдемир

Копия храма в Берлине

Археологам удалось раскопать входные ворота храма Зевса, копия которого выставлена в музее Берлина. Карл Хуманн после своих раскопок вывез части храма, из которого и была создана эта копия.

[ + – ] Копия ворот храма Зевса в Пергомском музее в Берлине. Фото: wikipedia

"В следующем году мы покажем оригинальное сооружение, точная копия которого выставлена ​​в берлинском музее", — говорит Кекдемир.

По словам археологов их цель – это раскопать весь храм, который был построен в конце третьего — в начале второго века до нашей эры архитектором Гермогеном.

[ + – ] Руины театра в городе Магнесия. Фото: wikipedia

Древний город Магнесия

Считается, что древний город Магнесия был основан греками, которые прибыли в Малую Азию из греческого региона Фессалия.

Магнесия была городом, окруженным стенами с хорошо спланированной системой улиц. Земля вокруг города была чрезвычайно плодородной, здесь производили вино, выращивали инжир и огурцы. Город был очень богатым, что позволило ему конкурировать с древним городом Эфесом.

Еще один храм Зевса

Одним из самых известных храмов Зевса считается храм в греческом городе Олимпия. Строительство храма продолжалось с 470 по 457 годы до нашей эры под руководством архитектора Либона. Внутри храма находилась знаменитая статуя Зевса, высотой 13 метров, которая считалась одним из Семи чудес света. К сожалению, и храм, и статуя Зевса были разрушены землетрясением.