У давньогрецькому "місті богів" були знайдені ворота в храм Зевса

Під час розкопок у стародавньому місті Магнісія вчені виявили ворота, копія яких виставлена в музеї Берліна.

Розкопки в стародавньому грецькому місті Магнісія, яке розташоване недалеко від турецького міста Герменджик, проводяться під керівництвом доцента Геркема Кекдеміра з Університету Анкари. Учені виявили вхідні ворота храму Зевса, точна копія яких є в Пергамському музеї Берліна, повідомляє hurriyetdailynews.com.

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[ + – ] Руїни храму Артеміди в Магнісії. Фото: wikipedia

Перші розкопки

Німецький археолог Карл Хуманн ще в 1891-1893 роках розкопав у Магнісії руїни театру, стадіону, храмів давньогрецьких богів Артеміди і Зевса. Під час розкопок було також було знайдено 80 статуй і різних предметів.

[ + – ] Руїни стадіону в Магнісії. Фото: wikipedia

Магнісія була релігійним центром

У стародавні часи Магнісія була провідним релігійним центром регіону, де проводилися різноманітні релігійні свята, присвячені грецьким богам.

[ + – ] Руїни стародавнього міста Магнісія. Фото: wikipedia

"Це дуже важливе місто з точки зору релігії. Ми можемо назвати його містом "богів і богинь", — говорить Кекдемір

Копія храму в Берліні

Археологам вдалося розкопати вхідні ворота храму Зевса, копія якого виставлена в музеї Берліна. Карл Хуманн після своїх розкопок вивіз частини храму, з якого і була створена ця копія.

[ + – ] Копія воріт храму Зевса в Пергамському музеї в Берліні. Фото: wikipedia

"У наступному році ми покажемо оригінальну споруду, точна копія якої виставлена ​​в берлінському музеї", — говорить Кекдемір.

За словами археологів, їхня мета — це розкопати весь храм, який був побудований у кінці третього — на початку другого століття до нашої ери архітектором Гермогеном.

[ + – ] Руїни театру в місті Магнісія. Фото: wikipedia

Стародавнє місто Магнісія

Вважається, що древнє місто Магнісія було засноване греками, які прибули в Малу Азію з грецького регіону Фессалія.

Магнісія була містом, оточеним стінами з добре спланованою системою вулиць. Земля навколо міста була надзвичайно родючою, тут виробляли вино, вирощували інжир і огірки. Місто було дуже багатим, що дозволило йому конкурувати з древнім містом Ефесом.

Ще один храм Зевса

Одним з найвідоміших храмів Зевса вважається храм у грецькому місті Олімпія. Будівництво храму тривало з 470 по 457 роки до нашої ери під керівництвом архітектора Лібона. Усередині храму була знаменита статуя Зевса, заввишки 13 метрів, яка вважалася одним із Семи чудес світу. На жаль, і храм, і статуя Зевса були зруйновані землетрусом.