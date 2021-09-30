У давньогрецькому "місті богів" були знайдені ворота в храм Зевса
Під час розкопок у стародавньому місті Магнісія вчені виявили ворота, копія яких виставлена в музеї Берліна.
Розкопки в стародавньому грецькому місті Магнісія, яке розташоване недалеко від турецького міста Герменджик, проводяться під керівництвом доцента Геркема Кекдеміра з Університету Анкари. Учені виявили вхідні ворота храму Зевса, точна копія яких є в Пергамському музеї Берліна, повідомляє hurriyetdailynews.com.
Перші розкопки
Німецький археолог Карл Хуманн ще в 1891-1893 роках розкопав у Магнісії руїни театру, стадіону, храмів давньогрецьких богів Артеміди і Зевса. Під час розкопок було також було знайдено 80 статуй і різних предметів.
Магнісія була релігійним центром
У стародавні часи Магнісія була провідним релігійним центром регіону, де проводилися різноманітні релігійні свята, присвячені грецьким богам.
"Це дуже важливе місто з точки зору релігії. Ми можемо назвати його містом "богів і богинь", — говорить Кекдемір
Копія храму в Берліні
Археологам вдалося розкопати вхідні ворота храму Зевса, копія якого виставлена в музеї Берліна. Карл Хуманн після своїх розкопок вивіз частини храму, з якого і була створена ця копія.
"У наступному році ми покажемо оригінальну споруду, точна копія якої виставлена в берлінському музеї", — говорить Кекдемір.
За словами археологів, їхня мета — це розкопати весь храм, який був побудований у кінці третього — на початку другого століття до нашої ери архітектором Гермогеном.
Стародавнє місто Магнісія
Вважається, що древнє місто Магнісія було засноване греками, які прибули в Малу Азію з грецького регіону Фессалія.
Магнісія була містом, оточеним стінами з добре спланованою системою вулиць. Земля навколо міста була надзвичайно родючою, тут виробляли вино, вирощували інжир і огірки. Місто було дуже багатим, що дозволило йому конкурувати з древнім містом Ефесом.
Ще один храм Зевса
Одним з найвідоміших храмів Зевса вважається храм у грецькому місті Олімпія. Будівництво храму тривало з 470 по 457 роки до нашої ери під керівництвом архітектора Лібона. Усередині храму була знаменита статуя Зевса, заввишки 13 метрів, яка вважалася одним із Семи чудес світу. На жаль, і храм, і статуя Зевса були зруйновані землетрусом.