Марсоходы тоже спать ложатся. NASA показало отключенный Perseverance с орбиты Марса

Орбитальный аппарат MRO сделал снимок марсохода, пока тот бездействует в ожидании окончания солнечного соединения.

На новом снимке, который сделал космический орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) с высоты сотен километров виден марсоход Perseverance, который в данный момент находится в районе Южная Сеита кратера Езеро, сообщает Sciencealert.

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[ + – ] Так выглядит марсоход Perseverance с орбиты Марса. Фото: ScienceAlert

Mars Reconnaissance Orbiter летает вокруг Марса с 2006 года. Его основная задача – изучать атмосферу и геологию Красной планеты. Также он поддерживает связь с наземными аппаратами, такими как марсоходы Curiosity и Perseverance и стационарным наземным исследовательским аппаратом InSight.

Последний исследует марсотрясения на Красной планете, а марсоход Curiosity, который находится в кратере Гейла, изучает климат, геологию Марса и их историю, а также пытается выяснить был или является Марс пригодным для жизни.

Что касается марсохода Perseverance, то кроме сбора данных о климате и геологии, он ищет признаки жизни на Марсе в виде окаменелостей микробов, которые могли появиться, когда на планете было много воды.

[ + – ] Марсоход Perseverance. Фото: ScienceAlert

Регион Южная Сеита состоит из ряда горных хребтов, покрытых песчаными дюнами и усыпанных валунами и осколками камней. Марсоход Perseverance недавно собрал образцы марсианской породы, которые отправятся на Землю во время будущей миссии на Марс.

Но пока все наземные аппараты прекратили свою научную деятельность, ведь сейчас связь с ними временно потеряна из-за солнечного соединения Марса. Это событие происходит каждые два года. Сейчас между Марсом и Землей находится Солнце, что затрудняет прохождение радиосигналов.

До середины октября NASA не может получать данные от наземных аппаратов и контролировать их деятельность.