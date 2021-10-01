Марсоходи теж спати лягають. NASA показало відключений Perseverance з орбіти Марса

Орбітальний апарат MRO зробив знімок марсохода, поки той не діє в очікуванні закінчення сонячного з'єднання.

На новому знімку, який зробив космічний орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) з висоти сотень кілометрів видно марсохід Perseverance, який наразі знаходиться в районі Південна Сеїта кратера Езеро, повідомляє Sciencealert.

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[ + – ] Так виглядає марсохід Perseverance з орбіти Марса. Фото: ScienceAlert

Mars Reconnaissance Orbiter літає навколо Марса з 2006 року. Його основне завдання — вивчати атмосферу та геологію Червоної планети. Також він підтримує зв'язок із наземними апаратами, такими як марсоходи Curiosity і Perseverance та стаціонарним наземним дослідницьким апаратом InSight.

Останній досліджує марсотруси на Червоній планеті, а марсохід Curiosity, який знаходиться в кратері Гейла, вивчає клімат, геологію Марса та їх історію, а також намагається з'ясувати був чи є Марс придатним для життя.

Що стосується марсохода Perseverance, то крім збору даних про клімат і геологію, він шукає ознаки життя на Марсі у вигляді скам'янілостей мікробів, які могли з'явитися, коли на планеті було багато води.

[ + – ] Марсохід Perseverance Фото: ScienceAlert

Регіон Південна Сеїта складається з низки гірських хребтів, покритих піщаними дюнами і посипаних валунами й осколками каменів. Марсохід Perseverance нещодавно зібрав зразки марсіанської породи, які відправляться на Землю під час майбутньої місії на Марс.

Але поки всі наземні апарати припинили свою наукову діяльність, адже зараз зв'язок із ними тимчасово втрачений через сонячне з'єднання Марса. Ця подія відбувається кожні два роки. Зараз між Марсом і Землею знаходиться Сонце, що ускладнює проходження радіосигналів.

До середини жовтня NASA не може отримувати дані від наземних апаратів і контролювати їхню діяльність.