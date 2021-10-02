Внимание, астероид. Рядом с Землей на следующей неделе пролетит потенциально опасный камень

NASA обнаружило крупный астероид, который приблизится к Земле 6 октября.

Астероид 1998 SD9 пролетит рядом с нашей планетой на расстоянии 2,5 миллиона километров. По данным NASA его размер колеблется между 44 и 100 метрами в ширину, сообщает express.co.uk

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Другими словами, астероид больше лондонского Биг-Бена (96 метров) и нью-йоркской статуи Свободы (46 метров).

К счастью, камень NASA обнаружило заранее. Но этот астероид, как и все космические объекты, которые приближаются к Земле на расстояние ближе чем 7,5 млн км считаются потенциально опасными.

Еще один астероид 2021 SG по данным NASA был намного ближе к Земле в середине сентября. Он пролетел на расстоянии немного больше чем находится Луна от Земли (384 тысячи километров). Его размер был около 70 метров и в NASA узнали о его приближении через день после того, как он пролетел мимо Земли.

Это означает, что, если бы произошло столкновение с нашей планетой никто не был бы предупрежден о грядущей катастрофе.

Проблема с обнаружением заключалась в том, что он летел со стороны Солнца. Такие астероиды очень трудно увидеть из-за солнечных лучей, закрывающих обзор.

Напоминаем, что в день осеннего равноденствия на скорости 33800 км/ч мимо Земли пролетел астероид размером от 130 до 300 метров.