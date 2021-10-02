Увага, астероїд. Поруч із Землею на наступному тижні пролетить потенційно небезпечний камінь

NASA виявило великий астероїд, який наблизиться до Землі 6 жовтня.

Астероїд 1998 SD9 пролетить поряд з нашою планетою на відстані 2,5 мільйона кілометрів. За даними NASA його розмір коливається між 44 і 100 метрами в ширину, повідомляє express.co.uk

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Іншими словами, астероїд більше за лондонський Біг-Бена (96 метрів) і нью-йоркської статуї Свободи (46 метрів).

На щастя, камінь NASA виявило заздалегідь. Але цей астероїд, як і всі космічні об'єкти, які наближаються до Землі на відстань ближче ніж 7,5 млн км вважаються потенційно небезпечними.

Ще один астероїд 2021 SG за даними NASA був набагато ближче до Землі в середині вересня. Він пролетів на відстані трохи більше ніж знаходиться Місяць від Землі (384 тисячі кілометрів). Його розмір становив близько 70 метрів і в NASA дізналися про його наближення через день після того, як він пролетів повз Землю.

Це означає, що, якщо б сталося зіткнення з нашою планетою ніхто не був би попереджений про прийдешню катастрофу.

Проблема з виявленням полягала в тому, що він летів з боку Сонця. Такі астероїди дуже важко побачити через сонячних променів, що закривають огляд.

Нагадуємо, що в день осіннього рівнодення на швидкості 33800 км/год повз Землю пролетів астероїд розміром від 130 до 300 метрів.