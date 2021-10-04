Древнее первых животных на Земле. Ученые выяснили, кому принадлежат окаменелые норы в Австралии

Исследователи не могли понять, как следы ископаемых животных могли появиться раньше их самих.

Ученые наконец-то смогли решить загадку следов ископаемых существ, возраст которых не соответствует времени, когда на Земле появились самые первые животные. Об этом сообщает Science Alert.

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Загадочные следы, в частности норы, были найдены в кварците на горе Баррен в Австралии. Норы были похожи на те, которые прокладывают себе ракообразные в песке. Проблема заключалась в том, что скала превратилась бы из песка в кварцит до того, как на Земле появились первые животные.

Исследователи предположили, что либо первые животные появились раньше, чем считалось, либо у некоторых видов развились зубы, способные прогрызать твердую породу. Ни одно из этих объяснений не выглядело достаточно убедительным.

"Кварцит – твердый как бетон, и роющие животные не смогли бы вырыть в нем норы. Следовательно, норы должны были быть вырыты еще в песке. Но сам песок был отложен 1,7 млрд лет назад – за миллиард лет до первых животных в летописи окаменелостей, а в кварцит он превратился более 1,2 млрд лет назад. В это же время, возраст самых старых ископаемых останков животных составляет менее 0,6 млрд лет", – говорит палеонтолог из Калифорнийского университета Брюс Раннегар.

Новое исследование говорит о том, что часть кварцита, где были найдены норы, сформировалась позже, чем остальная часть горы. Окаменелые следы существ образовались в эпоху эоцена около 40 млн лет назад.

Загадочные норы были впервые описаны в научной статье 1977 года, но команда исследователей решила перепроверить данные, используя новейшие технологии.

Так, ученые смогли определить более точный возраст норок. Они пришли к выводу, что эрозия и наводнения позволили ракообразным исследовать скалу, часть которой стала более рыхлой, а позже снова затвердела. Похожие геологические процессы уже наблюдались в камнях Стоунхенджа и кварцитовых пещерах Венесуэлы.

"Возраст участка оказался на миллиард лет моложе окружающего его кварцита. Из этого выходит, что норы могли быть сделаны животными", – отмечает геолог из Университета Западной Австралии Биргер Расмуссен.

Исследователи предполагают, что этими животными могли быть ракообразные, появившиеся на юго-западе Австралии в результате расширения Южного океана. Тогда климат в регионе был более влажным, от умеренного до тропического.

"Эти окаменелые следы в "неправильных" породах оставались загадкой на протяжении 50 лет. Мы были рады отыскать геологические процессы, которые расставили все на свои места", – подытожил палеонтолог из Шведского музея естественной истории Стефан Бенгтсон.