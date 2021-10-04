Стародавніші за перших тварин на Землі. Вчені з'ясували, кому належать скам'янілі нори в Австралії

Дослідники не могли зрозуміти, як сліди викопних тварин могли з'явитися раніше за них самих.

Учені нарешті змогли вирішити загадку слідів викопних істот, вік яких не відповідає часу, коли на Землі з'явилися найперші тварини. Про це повідомляє Science Alert.

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Загадкові сліди, зокрема нори, були знайдені у кварциті на горі Баррен в Австралії. Нори були схожі на ті, які прокладають собі ракоподібні в піску. Проблема полягала в тому, що скеля перетворилася б із піску на кварцит до того, як на Землі з'явилися перші тварини.

Дослідники припустили, що або перші тварини з'явилися раніше, ніж вважалося, або в деяких видів розвинулися зуби, здатні прогризати тверду породу. Жодне з цих пояснень не виглядало досить переконливим.

"Кварцит — твердий, як бетон, і тварини, які риють, не змогли б вирити в ньому нори. Отже, нори повинні були бути вириті ще в піску. Але сам пісок був відкладений 1,7 млрд років тому — за мільярд років до перших тварин у літописі скам'янілостей, а на кварцит він перетворився понад 1,2 млрд років тому. Тоді як вік найстаріших викопних останків тварин становить менше 0,6 млрд років", — говорить палеонтолог із Каліфорнійського університету Брюс Раннегар.

Нове дослідження говорить про те, що частина кварциту, де були знайдені нори, сформувалася пізніше, ніж інша частина гори. Скам'янілі сліди істот утворилися в епоху еоцену близько 40 млн років тому.

Загадкові нори були вперше описані в науковій статті 1977, але команда дослідників вирішила перевірити ще раз дані, використовуючи новітні технології.

Так, учені змогли визначити точніший вік норок. Вони прийшли до висновку, що ерозія та повені дозволили ракоподібним досліджувати скелю, частина якої стала пухкішою, а пізніше знову затверділа. Схожі геологічні процеси вже спостерігалися в каменях Стоунхенджа та кварцитових печерах Венесуели.

"Вік ділянки виявився на мільярд років молодшим за навколишній кварцит. Із цього виходить, що нори могли бути зроблені тваринами", — зазначає геолог із Університету Західної Австралії Біргер Расмуссен.

Дослідники припускають, що цими тваринами могли бути ракоподібні, які з'явилися на південному заході Австралії в результаті розширення Південного океану. Тоді клімат у регіоні був вологішим, від помірного до тропічного.

"Ці скам'янілі сліди в "неправильних" породах залишалися загадкою протягом 50 років. Ми були раді відшукати геологічні процеси, які розставили все на свої місця", — підсумував палеонтолог із Шведського музею природної історії Стефан Бенгтсон.